Украйна започва да произвежда най-големите френски дронове AAROK (ВИДЕО)

Договорът е подписан по време на посещението в Киев миналия уикенд на министъра на отбраната на Франция Себастиен Лекорню, съобщи френският вестник LaTribune. Предстои двете страни да уточнят всички подробности на индустриално и оперативно ниво, за да започне производството и по-конкретно какво френско и украинско оборудване ще влезе в направата на апарата, уточни основателката на Turgis&Gaillard Фани Тюржи, която е и президент на компанията.

По думите й дроновете, които ще произвежда "Антонов", няма да се изнасят. Те са предназначени само за нуждите на украинските въоръжени сили.

