Юлия Навалная: Гутереш се ръкува с убиец

Руската опозиционерка Юлия Навалная упрекна генералния секретар на ООН Антонио Гутереш за срещата му с Владимир Путин, като нарече лидера на Кремъл „убиец“, предаде БГНЕС.

„Това беше третата година от войната, а генералният секретар на ООН се ръкува с убиец“, написа Навалная в X, публикувайки снимка на Путин, който поздравява Гутереш.

