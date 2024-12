Унгария спасила руския патриарх и представителя на Москва в ООН от новите санкции на ЕС

Унгария е осигурила важни изключения за Русия в 15-ия пакет от санкции на Европейския съюз, приет от Съвета на ЕС днес, 16 декември. Става въпрос за освобождаване на патриарх Кирил, Руския олимпийски комитет и постоянния представител на Москва в ООН Василий Небензя от наказателни мерки. Новината обяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, който, изглежда, се хвали, че за пореден път Будапеща слага прът в колелата на блока, що се отнася до войната в Украйна.

Припомняме, че и през юни 2022 г., няколко месеца след началото на пълномащабната инвазия на силите на диктатора Владимир Путин в Украйна, Будапеща пак издейства изключение за руския патриарх. Тогава Кирил тъкмо беше казал, че Русия "не е атакувала никого".

Снимка: Петер Сиярто, Facebook

Последният пакет от санкции е насочен към няколко високопоставени лица и организации, сред които:

Общо списъкът със санкции включва 54 физически и 30 юридически лица от Русия, Китай, Северна Корея, засегнати са дори Сърбия, Индия и ОАЕ. Пакетът е насочен и към 52 танкера, превозващи руски петрол - те са част от т.нар. сенчест флот на Владимир Путин.

