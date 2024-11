В Исландия евакуират населението заради изригване на вулкан (ВИДЕА, СНИМКИ)

В Исландия евакуират населението заради изригване на вулкан, предаде NEXTA.

Властите обявиха евакуацията на град Гриндавик и геотермалния спа комплекс Blue Lagoon на полуостров Рейкянес.

In Iceland, the population is being evacuated due to a volcanic eruption



Authorities have announced the evacuation of the town of Grindavík and the Blue Lagoon geothermal spa complex on the Reykjanes Peninsula. pic.twitter.com/HHG1vYzU8q