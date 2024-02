Ново мощно изригване на вулкан в Исландия (ВИДЕА)

"В 5:30 ч. тази сутрин североизточно от Силингарфел започна интензивна земетръсна активност. Около 30 минути по-късно в същия район започна изригване", се казва в изявление на Исландската метеорологична служба. Въз основа на първоначалната оценка от прелитането на бреговата охрана, пукнатината на вулкана е дълга около 3 км.

Тя е възникнала в същия район, в който се случиха две предишни изригвания - първото на 18 декември, а второто на 14 януари - близо до рибарското селище Гриндавик, което беше евакуирано.

Още: Вулкан в Исландия е напът да обезлюди цял град

В Исландия се намират над 30 активни вулканични системи, което е най-големият брой в Европа.

До март 2021 г. на полуостров Рейкянес не е имало изригване от осем века.

Нови изригвания имаше през август 2022 г., както и през юли и декември 2023 г., което накара вулканолозите да предупредят, че това вероятно е началото на нова ера на активност в региона.

