Ситуацията в Курск продължава да се влошава. Части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) навлязоха в западните покрайнини на Суджа (там се намира входната точка за транзита на руски природен газ през Украйна за Европа). Една от украинските части стигна с бронирана техника в покрайнините на Коренево, което е на около 30 километра югоизточно от Рилск. Всичко това са новини от поредния обзор на известния руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Звинчук е награждаван от руския диктатор Владимир Путин.

"Дългата подготовка на противника за удара, уви, даде плод. В окупираните от ВСУ райони на руската територия се изпраща инженерна техника на противника за оборудване на отбранителни укрепления", предупреждава "Рибар".

И се заканва, като същевременно рони сълзи: "Но превземането и задържането на територии са две напълно различни задачи, така че историята ще постави всичко на мястото си. Въпреки това има временна медийна победа на ВСУ на фона на мащабните им провали в Донецката народна република. Уви, има и видео с пленени руски военни и доказателства за успешно настъпление дълбоко в територията на Руската федерация".

Prisoner of war march in Kursk region: 22 Russian military men laid down their arms



The video was published by Ukrainian public activist Sergei Sternenko.



"Z-channels" specify that the video shows border guards. pic.twitter.com/gX4jujMqtn