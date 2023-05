В Русия: Пожар в горивен склад и сблъсък между камион с боеприпаси и цистерна (ВИДЕО)

Пламнал е склад за горива и смазочни материали. Според „Телеграм“ канала „Украйна Сейчас“ горят барели с гориво на площ от 100 квадратни метра. На кадрите се вижда гъст облак черен дим.

А вчера в региона на Нижни Новгород камион, пренасящ боеприпаси, се е сблъскал с цистерна. На кадри в социалните мрежи се виждат разпилените муниции.

Не е последвала детонация, няма и ранени, предава „Украйна Сейчас“. Инцидентът е станал край село Мячково.

Yesterday in the #NizhnyNovgorod region, a truck carrying ammunition collided with a fuel tanker. pic.twitter.com/BP2YUVGuj7