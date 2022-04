В Украйна са убедени: План "Б" на Путин - изнасилвания, мъчения, убийства

В интервю за Sky News, Ирина Венедиктова обяви, че екипът ѝ работи по почти 8000 случаи на военни престъпления от цяла Украйна, включително екзекуции без присъда, сексуално насилие и принудително депортиране на деца в Русия.

Има "огромен брой случаи", в които руски войници просто убивали хора, защото не им харесвали, твърди Венедиктова.

Само в района на Киев има доказателства за над 1000 умишлени убийства на цивилни без причина. Очаква се броят им значително да нарасне, твърди главният прокурор на Украйна.

На въпрос дали смята, че екзекутирането на цивилни граждани е било предварително планирано в руската стратегия за войната, Венедиктова каза: "Това е стратегия на руския президент Путин. Той и генералите му имат план А: градовете трябва да се предадат. Ако един град не се предаде, това означава план Б: да изплашат това население до максимум. Убиват, изнасилват, измъчват, и други брутални неща. Това е руската стратегия на войната", смята главният прокурор на Украйна, предаде БГНЕС.

Междувременно кметът на Мариупол Вадим Бойченко заяви, че броят на убитите цивилни граждани в града е "шокиращ".

По думите на Бойченко, вероятно над 20 000 жители на града са станали жертви на руската агресия. В пост в социалните мрежи той публикува и сателитни изображения на компанията Maxar, показващи масови гробове и шокиращо разширение на настоящите гробища в града.

