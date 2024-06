Вагон с буквата Z не беше допуснат да влезе в Литва от Беларус

Служителите, които проверявали влака, пристигнал на ГКПП Кене от Беларус, забелязали буквата Z на един от вагоните.

Според литовските закони знакът Z е включен в списъка на забранените знаци, тъй като символизира руската агресия срещу Украйна . Поради това движението на превозни средства и влакове с такъв знак на територията на литва е забранено, съобщава Delfi.

