"Важен момент": И Бразилия се включи в разговорите за мир в Украйна (СНИМКИ и ВИДЕО)

Зеленски отбеляза, че това е важна среща, по време на която се е състоял откровен и конструктивен разговор. Лула да Силва написа в социалните мрежи, че двамата със Зеленски са провели "добър разговор за важността на начините за изграждане на мир и за постоянно поддържане на открит диалог между страните".

След срещата министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба нарече двустранната среща между двамата лидери "важен момент".

По-рано днес председателят на Европейския съвет Шарл Мишел призова членовете на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално Китай, да убедят Русия да спре войната в Украйна. Мишел говори на сесията на високо равнище на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, председателствана от албанския министър-председател Еди Рама.

