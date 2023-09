Руски войници: Пращат ни на сигурна смърт, за да върнем загубеното при Бахмут (ВИДЕО)

Емблематичен видеоклип показва как руски войници от 1442 полк (част от минохвъргачна батальонно-тактическа група – Алтайски регион) говорят, че са им дали заповед да осъществят самоубийствена мисия. "Не отказваме да изпълним дълга си, но ни пращат на сигурна смърт" - това е обобщението на разказа, в който личат оплаквания как войниците разполагат с негодни боеприпаси (не се взривяват, дори не излитат), дори и информация, че един човек се е обесил, защото не е издържал на напрежението. Оплакванията как войниците са на фронта от над година и не им е давана почивка вече са традиционни, но вече се говори, че се хвърлят напред войници, които все пак са получили почивка, без да им бъдат осигурени годни боеприпаси:

Russian soldiers from Regiment 442 (part of a mortar batallion) fighting near Klishchiivka are complaining about literally everything.



"I received an order to assemble a group of six people for a certain death, for some kind of assault. We will not refuse and do our duty. Also,… pic.twitter.com/WnMKCTScO1