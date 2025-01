Важни тънкости и цели пред руската офанзива в Украйна: Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ден на хвърляне напред на пушечно месо, ден на по-голяма почивка и тотални бомбардировки – това почва да се наблюдава що се отнася до руската военна тактика в Украйна. От две денонощия, освен в традиционно известното Покровско направление, руснаците почват да се съсредоточават по-сериозно в Краматорското направление и Часов Яр. Отделно, бомбардировките им в Курска област с "умни" авиационни бомби са буквално унищожителни – количеството бомби, дневно използвани там от руската армия, наброява десетки съгласно официалните украински данни. Само на 25 януари там са "изсипани" 57 руски авиобомби: В небрано лозе: Тежка среща за губернатора на Курска област с пострадали руснаци (ВИДЕО).

Combat footage of the challenging work of the warriors from the Ukrainian SOF 73rd Center in the Kursk region.



Raids, ambushes, sabotage, clean-up operations, and the neutralization of enemy personnel and equipment using all available means. pic.twitter.com/nLK9fhIhYD