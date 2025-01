Украинска бригада е обкръжена, 100 руски войници убити в канал: Велика Новоселка и Часов Яр (ОБЗОР - ВИДЕО)

В по-късния следобед на 23 януари основни руски пропагандни канали почнаха да се вълнуват от нов руски военен успех – дали им такъв, ще разгледаме в следващите редове. Става въпрос за Велика Новоселка – селището е основна руска цел във Времеевското направление, което вече е обединено с Кураховското и сега говорим за Новопавловското направление. Причината – след месеци на тежки боеве руската армия успя да превземе град Курахово и вече почти изцяло е овладяла района около града, но не съвсем.

Прокремълският телеграм канал Mash, чийто собственик Арам Гарбелянов влезе в 14-тия пакет санкции на ЕС заради руската инвазия в Украйна, избухна с твърдение как при Велика Новоселка вече имало обкръжени 1500 украински войници – по-точно 110-та механизирана бригада, която вече има опит в много боеве в Донбас (при Авдеевка, но и още от лятото на 2023 година при неуспешната украинска контраофанзива). Имало и 200 наемници от Полша, Великобритания и Грузия. "Или смърт, или се предайте в плен" - такава е ситуацията според Mash.

Украинският журналист Юрий Бутусов, който е главен редактор на "Цензор.нет", обаче внася яснота какво е станало на база данни от украинското командване "Хортиця", при това с КАРТА. Руските части вече са близо до пълното обкръжение на Велика Новоселка, но още не са успели да го сторят – все още има коридор за отстъпление на запад, към Бурлацк, за което писа и украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, като той изрично предупреди преди време, че изтеглянето ще е трудно, защото Велика Новоселка е опасана от реките Мокра Яла и Кашлагач. Сега Бутусов казва – коридорът на запад е тесен, между 2,2 и 3,7 километра в широчина. 110-та бригада действа в "оперативна обстановка" - т.е. няма свободни начини за връзка, не влиза военна техника, движението става бавно и при условия на повишен риск от удари с FPV дронове. "Това означава, че тези, които се бият там сега и тези, които могат да излязат, ще понесат неоправдани загуби. Това означава, че на следващата удобна отбранителна граница ще имаме по-малко годни войници, защото ще губим такива в неблагоприятната оперативна среда", обобщава Бутусов: Признаци на затишие в руската офанзива: Подготовка за нов натиск или друго? (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Остава само да се надяваме, че хората ще бъдат изтеглени или вече са изтеглени от Велика Новоселка - нито теренът, нито оперативната обстановка позволяват отбрана там", заключва Станислав Бунятов, командир на рота от батальона "Айдар" и оператор на военни дронове.

"Украинските части не могат да се оттеглят на запад поради факта, че мостът е разрушен, а противникът е изтласкан от север от Нови Комар. Защита е разсечена на две", уверява руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. "В южната част бяха обкръжени останките от личния състав на 110-та отделна механизирана бригада", добавя каналът, който също като Mash твърди, че имало призиви украинците да се предадат. "Заслужава да се отбележи, че селището е силно разрушено по време на боевете, но врагът все още се опитва да задържи позициите си до последно", изтъква "Рибар" и казва, че в северната част на Велика Новоселка имало опити на украински части да се изтеглят през река Мокра Яла, но като забележели такова нещо, руснаците почвали да обстрелват.

Украинският информационен източник NOELReports твърди на база геолокализирани видеокадри, че изтеглянето вече е станало факт и руското знаме е в центъра на Велика Новоселка (КАРТА)!

"За съжаление почти всичко във Велика Новоселка е решено (т.е. населеното място пада в руски ръце, неизбежно е). Сега въпросът е дали има подготвени защитни позиции на запад, защото зад Велика Новоселка са само открити равнини и полета, с малко природни препятствие (реки или височини). При липса на правилно изградени инженерни съоръжения могат да се случат лоши неща" - това гласи оценката на украинския военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс.

Междувременно, за трети пореден ден се задържа доста по-ниската интензивност на боевете спрямо нивото в периода септември, 2024 година – началото на януари, 2025 година. На 23 януари е имало 125 бойни сблъсъка – това е с 10 повече на дневна база. Три дни поред обаче количеството бойни сблъсъци се задържа далеч под 140-150, а числото от 140 беше рядкост в последните два месеца, само два пъти се появи в официалната украинска статистика. Задържа се обаче високо нивото на използаните от руснаците авиационни бомби – 102, с 14 по-малко на дневна база. 46 от тези бомби са използвани в Курска област – т.е. на руска територия. Мащабът на русия артилерийски обстрел за 23 януари е почти същият – 5000 изстреляни от руснаците снаряда т.е. с 200 по-малко на дневна база. Руската армия е използала и 2261 FPV дрона-камикадзе, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското – 63 руски пехотни атаки са били отблъснати там. Още 7 са станали в Новопавловското направление – там, където е Велика Новоселка. Посочените места на боеве освен Велика Новоселка са селата Константинопол и Новодаровка. Единствените направления извън Покровското, в които има двуцифрен брой, са Торецкото – 15 руски пехотни атаки (там руснаците малко по-малко напредват в мина "Торецка"), както и в Курска област – 13 руски пехотни атаки. В Куоянското и Лиманското направление има съответно 9 и 7 руски пехотни атаки. "Рибар" твърди, че в Лиманското направление, при Макеевка руското предмостие на източния бряг на река Жребец се разширявало.

Още: Тръмп към Путин за Украйна: По лесния или по трудния начин? Руският вой кънти (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ще има големи проблеми с логистиката и в Покровск – руските FPV дронове летят над Сергеевка, напред и до самия Покровск и ако продължи тенденцията за бавен руски напредък, обхватът на този вид дронове ще се разшири, пише "Офицер+", който преди 24 часа посочи, че жп линията между селата Котлино и Удачно е пресечена от руската армия и руските дронове летят над Сергеевка заради това: "Работата е там, че като цяло щом има големи открити полета, руснаците просто ги разчистват и прегазват. Затова за кратък период от време се постигат по-сериозни успехи". Каналът добавя, че Нововасильовка – едно от многото селца на юг от Покровск, е вече под руски контрол и там се струпва руска пехота за по-нататъшни офанзивни действия. Според "Рибар", село Солено също е в руски ръце - това е официално съобщение на руското военно министерство, зоната на руски контрол при Новоелизаветовка е станала по-голяма.

За Новопавловското направление в Кураховския участък на фронта Алекс съобщава, че има първи случай на малка руска щурмова група, влязла в покрайнините на село Андреевка. Става въпрос за четирима души, убити са с дронове в една от къщите – сигналът за тревога обаче е силен, казва той. Андреевка е ключова точка за прекъсване на магистралата между Запорожие и Покровск, както и за още по-силен руски натиск към Велика Новоселка на юг.

За Краматорското направление излезе интересна информация – по украинска оценка над 100 руски войници са били убити при украински въздушен удар, след като са се опитали да използват големи колекторни тръби в района на канала "Северски Донец-Донбас" за развитие на офанзива към центъра на Часов Яр. Това се е случило в периода 4-8 януари. Информацията е на украинското командване "Луганск", изнесена е от говорителя полковник Дмитро Запорожец. Украинците казват, че за да прикрият големите загуби, впоследствие на 21 януари руснаците са подпалили труповете на войниците си. В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обаче са цитирани твърдения на руски военнопропагандни телеграм канали, че окончателно огнеупорният завод в центъра на Часов Яр е овладян от руските части и те вече се бият на запад от него:

"Near Chasiv Yar, Russians burned about 100 of their dead soldiers." - Operational-tactical group "Luhansk".



The OPG spokesperson said that Russians had set up a shelter in the collector. On January 9, an airstrike was carried out on the enemy's concentration. It is likely that… pic.twitter.com/oKnoFg0MTW