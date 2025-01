В небрано лозе: Тежка среща за губернатора на Курска област с пострадали руснаци (ВИДЕО)

Назначеният в края на 2024 година за губернатор на Курска област Александър Хинщейн преживя много трудни моменти след като най-накрая се осмели да се появи на среща с, да използваме думата "бежанци" - руснаци, принудени да напуснат домовете си заради украинската инвазия в Русия и заради водените от руската армия военни действия с цел връщане на овладяното от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Един от щрихите за историята е как руската армия сипе авиационни бомби в Курска област и срива всичко, независимо, че говорим за руска собственост и имущество - само за 24 януари руската щурмова авиация е хвърлила 50 авиобомби на курска територия: Путин се мъчи да изкара Русия равна на САЩ, но го е страх за цената на петрола (ОБЗОР - ВИДЕО).

Назначението на Хинщейн беше коментирано от малкото останали независими информационни канали в Русия като маневра на Путин да се тушира информационно растящото недоволство в Курска област. И срещата, на която той се появи, показа именно това - колко неподготвен извън сладки приказки е новият губернатор на областта в пряк вербален дуел.

Още: Русия изчисли щетите от боевете с ВСУ в Курска област, но не каза нищо за своите авиобомби

"Не се крия зад правителството, защитавам вашите интереси, стоя тук пред вас, не бягам и няма да обърна внимание на обидите" - при тези думи на Хинщейн реакциите от препълнената зала бяха показателни. Например: "Не защитавате народа, спрете тези фантазии, разказвате приказки" и бурни ръкопляскания, след което още една вметка - че Хинщейн нарочно прекъсва искащи да кажат пълната си болка хора.

Ah yes, no matter how many fairy tales experts tell about the insignificance of Kursk, no matter how much the Kremlin maniac swears its liberation is near, the truth still finds its way out. This morning, the newly appointed governor of the Kursk region Khinshtein got a generous… pic.twitter.com/I2eeTpa7GR