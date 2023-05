ВИДЕО: Битката за Бахмут отблизо. До какво ще доведе бунтът на Пригожин?

Според ISW обявената от Пригожин и Кадиров операция по прехвърляне на позициите на ЧВК Вагнер в ръцете на отряда "Ахмат" всъщност представлява опит да се покаже още веднъж колко некомпетентно е ръководството на редовната руска армия. Причината – Пригожин изобщо не спомена намиращите се в Бахмут руски десантчици от ВВС, които пазят фланговете на "вагнеровците“. Само че бившият съветник на политическия кабинет на Володимир Зеленски Олексий Арестович каза, че всъщност дори да се случи, дошлите на място нови попълнения ще са мобилизирани, а не изцяло чеченска гвардия.

Volunteers of the Belarusian "Terror" battalion cleared the trenches of the invaders along the "road of life" to Bakhmut. pic.twitter.com/o8KVxPWJHZ

Междувременно руското военно министерство все още не коментира изказванията на Пригожин и Кадиров и остава въпросът има ли наистина свежи резерви, които да хвърли в Бахмут, ако ЧВК Вагнер отстъпи. От ISW залагат на това да бъде направено укрепване на позиции и да не се търси завладяване на всяка цена на последните останали украински позиции в западната част на Бахмут, защото това няма някакво голямо оперативно значение.

Footage of the ongoing assault on the last fortified area's of the Ukrainian forces in Bakhmut. A residential building is blown up. Since yesterday, it is reported that Wagner forces have stepped up their attacks on the O0506 and western Bakhmut.



Russia needs the 9 may capture. pic.twitter.com/H79dN1c7Fx