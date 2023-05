Псувните на Пригожин, евакуация в Запорожието: Кремъл мисли как да опази взетото в Украйна (ВИДЕО)

Че нещата навсякъде по фронта почват "да се успокояват" пише известният руски пропагандист Семьон Пегов в дневния си обзор – с изключение на Бахмут, където обаче според Пегов "вагнеровците" не са постигнали успех през последното денонощие. Свързваният с финансиране от Пригожин популярен руски телеграм канал "Рибар" буквално повтаря дневния си обзор – как украинците контролирали не повече от 6% от Бахмут и нищо по същество, докато украинският телеграм канал "Бахмутски демон" говори, че е имало много силна атака при Хромово, а в Бахмут е била "адска нощ" - вероятно се визира масиран руски обстрел с фосфорни и запалителни боеприпаси, кадри от който публикуваха украинските специални части:

Additional Footage from Bakhmut pic.twitter.com/pS9yYqmCWN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2023

В сутрешната си сводка украинският щаб потвърждава за боевете при Хромово (2 километра западно от Бахмут, откъдето минава Пътят на живота), както и при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), откъдето минава път Т0504 Константиновка – Часов яр – Бахмут. И на двете места руснаците са отблъснати. А руското военно министерство съобщи за взривен мост при Часов яр, за да се попречи на украинците да прехвърлят войници и техника – явен знак за по-защитното мислене на руското командване.

Според ISW, Пригожин изобщо не иска "да минава в защита" и ще продължи да упорства да превземе изцяло Бахмут, макар че явно възможностите на наемниците му стават все по-ограничени. Но ако все пак руският олигарх изпълни заканата си да изтегли наемниците си от Бахмут, то за редовната руска армия ще е трудно да удържи завладените там позиции – заради липса на достатъчно хора и оборудване, гласи оценката на американските експерти. Големите загуби на ЧВК Вагнер и очевидната подготовка на редовната руска армия за отбрана дават възможност за украински контраатаки, добавят те.

Footage from the Ukrainian 3rd Separate Assault Brigade. Assault group 'Datsyk' on a M113 APC carried out offensive operations in the vicinity of Bakhmut. pic.twitter.com/DumtnMoSKj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2023

🎥Ukrainian 77th Airmobile Brigade working on Wagner mercenaries in the north-western part of #Bakhmut.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Mk18iOq3Ud — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) May 5, 2023

Междувременно, в Запорожка област руските окупационни власти обявиха "евакуация" (всъщност принудително преместване) на 70 000 цивилни. Тази операция обхваща 18 населени места по южния бряг на язовира Каховка и по протежението на руските защитни позиции на около 20-40 километра от активния фронт. Хората биват откарвани в окупирания Бердянск, видеокадри в социалните мрежи показват опашки от автобуси, а всичко това напомня за Херсон и как руснаците "евакуираха" по същия начин, преди да отстъпят от единствения украински областен град, който завладяха дотук през тази война:

