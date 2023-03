ВИДЕО: Избити руски войници, унищожени бронирани машини - руското ежедневие в Украйна

Войната в Украйна продължава с пълна сила. Макар Бахмут да е най-горещата точка, в която са вперени очите на всички, които се интересуват от събитията, не само там има жестоки битки.

Поредни видеокадри показват последствията за руснаците от безумното решение на руския диктатор Владимир Путин да нахлуе в Украйна. Войници на 14-та украинска механизирана бригада на името на княз Роман Велики успешно удариха с артилерийски огън руски конвой от камиони, превозващ мобилизирани. Бриагдата оперира в Харковска област, в направлението към Купянск:

Artillery units of the 14th brigade perfectly struck and burned down a convoy of Russian trucks with mobilized troops.



Contract ended. pic.twitter.com/nClGYsReqX — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2023

Но не е само тя – има кадри какво се случва и на руска пехота, опитваща да атакува Водяне – на няколко километра северно от Авдеевка, най-силната украинска позиция в тила на град Донецк от запад. Украински обстрел поразява украинските войници, които минават покрай ударени още през януари руски бронирани машини. "Популярно място да умреш", пише в публикация в Twitter, в която са посочени точните координати на мястото, а отделно има и видеокадри от атака на 25-та бригада на украинските ВВС срещу руска бронирана машина при Кремена, Луганска област:

Somewhere in eastern Ukraine. Russian armored column under Ukrainian artillery fire. pic.twitter.com/QuyTTuVZB8 — Paul Jawin (@PaulJawin) March 9, 2023

Story. January 14 Russians try to install a bridge near Vodyane, Donetsk region, which was destroyed by a grenade launcher. January 15, despite the absence of a bridge, the Russians begin the offensive with a column of armored vehicles. pic.twitter.com/Uxobff4wE8 — Paul Jawin (@PaulJawin) January 25, 2023

Paratroopers of the 25th brigade hit a Russian armored vehicle (tank?) from ATGM. pic.twitter.com/bNrXHUeVOt — Paul Jawin (@PaulJawin) March 10, 2023

Междувременно, при летището в Мариупол стана факт експлозия. Информацията какво точно се е случило е оскъдна - руската версия е за "експлодирал газов цилиндър". По-рано кметът на Мелитопол Иван Фьодоров съобщи за десетина експлозии в града, но отново без да е ясна конкретиката.

