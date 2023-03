Руснаците изглежда искат повторение на битката за "Азовстал", но в Бахмут (ВИДЕО)

Според оценката на американците, ако това наистина е вярно, цената за руските сили ще е изключително скъпа. АЗОМ е индустриална зона, с много сгради, подобно на комплекса "Азовстал" в Мариупол. Там на руската армия ѝ трябваха няколко месеца, за да пробие, при това в съвсем различни условия – украинските сили бяха отрязани от доставки на оръжие, припаси, нямаше как да получат и подкрепления в жива сила и въпреки това руснаците впрегнаха всичките си сили, включително с тежки въздушни бомбардировки, за да успеят. В Бахмут ситуацията е съвсем различна – западният фронт на града е изцяло под украински контрол, доставки и резерви влизат свободно, а руснаците воюват без масирана въздушна подкрепа. Факт е, че след като преди седмица от руска страна звучаха фанфари как битката за Бахмут е решена, сега ситуацията изглежда различно – тежко укрепени украински позиции в западната част на града и река Бахмутка, която е естествена преграда пред всяко вражеско настъпление на запад.

Украинското командване: "Вагнер" са почти унищожени, историята приключва

RPG hit Russian troops in Bakhmut. pic.twitter.com/zfta1gMcEV — Paul Jawin (@PaulJawin) March 10, 2023

Че руснаците вероятно се готвят за самоубийствена атака подсказват и видеокадри на руски войници, извеждащи цивилни от Източен Бахмут – неясно накъде точно.

Location: eastern Bakhmut at 48.593133, 38.028356 https://t.co/F1NJelP7b9 @GeoConfirmed @UAControlMap

A group of people in civilian cloths gets deported from Bakhmut by a soldier carrying a weapon. The area is under Russian control and they walk deeper into Russian control. pic.twitter.com/hrWkcvSmx6 — blinzka (@blinzka) March 10, 2023

Освен това – дори известният руски телеграм канал "Рибар" говори как ЧВК Вагнер пристъпили към щурм на АЗОМ и че "руските сили продължават да настъпват в района на Богдановка" - това е северният фронт на Бахмут, на около 5 километра от града. Видеокадри какво значи, че руснаците "настъпват" обаче са показателни – те не могат да пробият, за да си осигурят възможност да отрежат Бахмут и от запад. От юг руснаците са "заседнали" при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) и досега нямат шанс да отрежат път Т0504 Костянтиновка - Часов Яр - Бахмут. А създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин признава в един от каналите си в Телеграм, че украинците готвят контраудар в Бахмут.

Joint work of the Honor unit and Da Vinchi Wolves battalion of the 67th brigade. Russian offensive in the Bohdanivka area.https://t.co/hljoShJKU9 pic.twitter.com/JxRDc9iFJH — Paul Jawin (@PaulJawin) March 10, 2023

(КАРТА) При Авдеевка интензивността на боевете също се повиши в последните дни, но голям руски пробив няма – Камянка (5 километра северозападно от Авдеевка), Краснохоривка (9 километра северно от Авдеевка) и Северно (5 километра западно от Авдеевка) са все позиции, при които украинците спират руските опити за атака. Същото е при Водяне, Първомайско и Невелско от северозапад и Маринка, село Победа и Новомихайловка от юг-югозапад.

Най-после има данни и за руски пехотни атаки при Угледар (Въгледар, Вухледар) – ограничени и неуспешни.

В Луганска област буквално има затишие, като няма украински доклади за руски атаки в направлението към Купянск. Билохоривка (10 километра южно от Кремена) си остава украинска позиция, важна за операциите през реките Жребец и Северски Донец. В руските телеграм канали има хвалби за зам.-командира на руските ВВС десантчици генерал-майор Алексей Наумец, което подсказва, че за руското командване този сектор на фронта е особено важен.

A Russian tank and an APC (command, radio, artillery control) were destroyed by paratroopers of the 25th airborne assault brigade. Kreminna direction. pic.twitter.com/8uqkBF6meG — Paul Jawin (@PaulJawin) March 10, 2023

В Херсонска област украинците все по-често нанасят удари по лодки, използвани от руските сили за операции по река Днепър.

Ukrainian drones continue to target Russian-utilized civilian watercraft on the south bank of the Dnipro, seen here destroying several south of the city of Kherson. pic.twitter.com/uTRblwxawd — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 10, 2023

Извън Украйна, голямата новина излезе в CNN – за ситуацията в Молдова. Източници от Белия дом, включително съветникът по комуникациите на националната сигурност Джон Кърби заговориха как руснаците работят да предизвикат антиправителствени протести в Молдова, с крайна цел смяна на изпълнителната власт с администрация, която да спре движението на страната по пътя на интеграция в ЕС. Администрацията на Джо Байдън обаче не вижда непосредствена военна заплаха за законно избраната власт в Молдова.

