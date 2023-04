ВИДЕО: Руснак и украинец оцеляват след куршум в главата. Спецназ е с огромни загуби

Войната в Украйна отдавна се превърна в най-широко отразяваната в човешката история поради съвременните технологии и многото видеокадри, заснети директно на бойното поле.

Поредните такива – видео показа как или куршум, или шрапнел удря наемник от ЧВК Вагнер в Бахмут в главата. Видно от кадрите обаче каската предпазва войника от мигновена смърт.

The bullet hit the head of PMC "Wagner" mercenary, but he survived, as there was no brain inside. pic.twitter.com/98qPINxCQe — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2023

Същевременно, в друго видео е показано как куршум е заседнал в шлема на украински войник. Отново, каската е предпазила човека от сигурна смърт.

Luck in war looks like this. The bullet got stuck in the helmet of a Ukrainian fighter. pic.twitter.com/TG5f9AOGZO — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2023

В The Washington Post излезе пореден материал от серията "Пентагонлийкс" - секретните документи, изтекли в социални мрежи като "Дискорд", която се ползва предимно от любители на видеоигри. Въпросът колко автентични са тези документи и каква част от информацията в тях е истина, както и каква е заблуда остава, но в САЩ вече беше извършен арест заради случая: Пентагонлийкс: Арестуваха заподозрян за изтеклите секретни документи (ВИДЕО)

Според новата серия, базирана на оценки от американски специалисти, включително по сателитни снимки, руските специални части (Спецназ) са претърпели огромни загуби в Украйна – до 90-95%. Причината – елитните руски части много често са използвани като обикновена пехота в директни кървави битки, а не по предназначение – за разузнавателни и диверсионни операции в тила на врага. Оценките са правени на база сравнения на сателитни снимки от базите на руснаците – колко са военните автомобили в базите при сравнение на сателитни кадри от ноември, 2021 година и от лятото на 2022 година. При 4 от 5 бригади върналите се тактически автомобили "Тигър" са по-малко от половината, виждащи се на кадрите от 2021 година. Става въпрос за 22-ра бригада на Спецназ и още три други бригади – на база кадрите американските оценки са за загуби на 9 от 10 бойци. Само в едно от звената – 346-ти батальон, са останали 125 активни военни от състав от общо 900, показват разузнавателни данни.

Такива елитни бойни кадри се тренират минимум 4 години и загубите в Украйна означават, че Руската федерация практически е лишена от Спецназ.

Други косвени потвърждения за загубите са данни от Харков, от Угледар (Въгледар, Вухледар). Известният и с публикациите си в Туитър американски военен експерт Роб Лий, част от Foreign Policy Research Institute, коментира как в Харков руски специални части са пращани на бойни задачи за пехотата и то без съответното артилерийско и въздушно прикритие, което е довело до много смърт в техните редици. При Угледар, във въглищните мини до града също е имало много битки, водени от руски спецназ, съответно и данни за много смърт - специално в редиците на 14-та бригада на Спецназ.

