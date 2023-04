ВИДЕО: Избиват ЧВК Вагнер в Бахмут с "отвратителна тактика" - оплаквания на руски пропагандист

Сладков говори единствено от гледна точка какво разказват източници от ЧВК Вагнер. Той посочва, че при войните с Чечения, в Грозни чеченците са възприемали подобна тактика - залагане на взривове и мини на възлови места. А сега украинците правели същото, но след като успешно взривят пореден щурмови отряд на ЧВК Вагнер, можело да контраатакуват с по-големи сили.

Оплакванията от украинската тактика идват на фона на руски действия, които са буквално същите - споменът е от местата, от които руснаците бързо-бързо се изтеглиха, след като нападнаха Украйна преди вече 13,5 месеца: Зверства: Руски войници минират пианото на 10-годишно дете (СНИМКИ)

ВИДЕО: Престрелка в Бахмут и зверски късмет за украински военен

