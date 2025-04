ВИДЕО: Украински МиГ-29 сваля руски дрон "Шахед" с ракета "въздух-въздух

Поредни уникални видеокадри от бойните действия в Украйна - този път от войната между Русия и Украйна във въздуха. Видеозапис показа как украински изтребител МиХ-29 сваля с ракета "въздух-въздух" R-73 руски ударен дрон-камикадзе "Шахед".

Пилотът, който управлява изтребителя, носи позивна Denfix.

The pilot "Denfix," flying a MiG-29, shoots down a Shahed drone during one of Russia's attacks. pic.twitter.com/6JtaZ03JZF