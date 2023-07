ВИДЕО: Украински плътен огън коси руснаците, може би кадировци

Късно снощи обаче излезе информация, че "кадировците" вече са посрещнати топло-топло от настъпващите при Бахмут украински военни – на един от вход-изходите на града.

Вече има и видеокадри войници от 225-та териториална бригада, част от 127-ма бригада на украинската армия, водят бой с руски войници, отбиват атаката им и контраатакуват. Действието се развива близо до Берховка, на 5-6 километра северно от Бахмут. В битката се намесва и украинската артилерия, която решава изхода. Има подозрения, че атакуващите от руска страна са точно "кадировци".

Руснаците: Хвърлят ни като кучета напред. Данни за поражение на кадировците (ВИДЕО)

Footage of battles near Berkhivka north of Bakhmut shared by Commander of the Ground Forces Oleksandr Syrskyi.



Units of the 225th Separate Territorial Defense Brigade part of the 127th Separate Brigade repulsing a Russian counterattack. Russians got pinned down by artillery. pic.twitter.com/7fnkgRxcPC