Руснаците: Хвърлят ни като кучета напред. Данни за поражение на кадировците (ВИДЕО)

ОЩЕ: Това ли е касапницата при Авдеевка, за която говори Гиркин? (ВИДЕО)

Видеото е пореден пример за картината на фронта в Украйна, където от над месец насам руската армия е принудена да се защитава от стартиралата трета голяма украинска контраофанзива. Тя се развива основно в рамките на Запорожието и Донецка област.

"Thrown into tree lines like dogs" - Russian mobiks refused to obey orders to go to the zero line and were thrown into a pit. pic.twitter.com/uRy1hdlhiq — Dmitri (@wartranslated) July 10, 2023

В момента най-осезаем успех украинците имат при Бахмут – градът в Донецка област, заради който Русия жертва десетки хиляди войници и над 10 месеца. Имаме огневи контрол върху града, заяви вчера зам.-министърът на отбраната Анна Маляр: Украйна: Вече контролираме височините около Бахмут, врагът е в капан. Командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски заяви пред ABC, че е уверен, че украинците ще си върнат Бахмут. По официална информация на Киев, през миналата седмица украинската армия си е върнала 4 квадратни километра територия, което значи общо 24 квадратни километра, откакто украинците започнаха контраофанзивни действия при Бахмут в края на месец май, 2023 година и около 253 квадратни километра по всички направления на фронта. Числото е близо до това, което руснаците успяха да завладеят за 6 месеца от началото на 2023 година – от януари до май те „покориха“ 282 квадратни километра!

В допълнение към официалното изявление, партизанското движение "Атеш" твърди, че при опит да помогне на руските сили в Бахмут, на един от входовете на града чеченският отряд "Ахмат" е претърпял големи загуби и е бил принуден да отстъпва. Сериозен въпрос е и с какви точно сили разполагат чеченците като численост на хора – не само при Бахмут, а изобщо на фронта в Украйна: Кадиров: Отрядът "Ахмат" е прехвърлен в Бахмут, врагът да му мисли

Units from the 3rd Separate Assault Brigade going on another assault on the flanks of Bakhmut. pic.twitter.com/4XWL4uVkVy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2023

(КАРТА) Що се отнася до фронта в Запорожието, продължава като цяло успешната съпротива на руснаците при Работино (направлението Орехов – Токмак, 14 километра южно от Орехов), но именно там украинците са успели да напреднат на позиции на 2 километра североизточно. Преди 2 дни имаше украински напредък и при Новопокровка – на 15 километра югоизточно от Орехов. В направлението от Велика Токмачка към Бердянск и Мелитопол има поредни украински данни, че успешно се укрепват позиции и се върви напред, макар и по-бавно – от началото на контраофанзивата напредъкът в двете посоки е малко под 9 километра.

Fighters of the 47th brigade supported by Bradley M2A2 IFVs in the Zaporizhzia direction. pic.twitter.com/4guQu0SYqI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2023

Source video of the Grad attack: pic.twitter.com/SZNhJogpMp — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 10, 2023

През нощта имаше поредна руска атака по цели в Украйна. Експлозии са чути в Одеска област, въздушна тревога беше обявена в Киевска, Николаевска, Херсонска, Кировградска, Черкаска, Полтавска и Донецка област. Първите данни са, че са използвани основно дронове. По първоначална информация на украинските ВВС са свалени 26 от 28 изстреляни дронове "Шахед", както и 3 дрона "Ланцет", а и военен хеликоптер.

"Време е за разплата": Най-новото от фронта и войната в Украйна

Путин и Пригожин – какво става?

Вчера вече се изясни, че издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин се е срещнал в Москва с руския олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. На срещата е имало и 35 командири на ЧВК Вагнер, твърдят руски източници.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща специално внимание на това в дневния си анализ и изказва няколко хипотези. Според американските експерти, вероятно Путин се опитва "по мек начин" да направи ефективна трансформация и ЧВК Вагнер да се влее в руската армия, под ръководството на руското военно министерство. Не е ясно обаче дали това ще стане. Руският военен блогър Борис Рожин коментира, че без Пригожин изградените професионални структури на ЧВК Вагнер ще се разпаднат и това няма да е от полза за руската армия, защото ще я лиши от една ефективна бойна част.

Западното разузнаване: Пригожин е в Москва от 1 юли, срещнал се е с Путин