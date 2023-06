Висш съратник на Путин: Не постигнахме нито една цел в Украйна (ВИДЕО)

"Какви бяха нашите цели - денацификация, демилитаризация, неутралност на Украйна и защита на хората в Донецката и Луганската народни републики. По коя от тях постигнахме резултати? По никоя", заяви Затулин.

Висшият руски чиновник говори на специален форум "Каква Украйна ни е нужна", който е огранизиран от "Единна Русия".

На фона на "руските (военни) успехи" в Украйна, един от известните руски пропагандисти Александър Сладков, военен кореспондент на "Известия", се оплака в Телеграм, че ситуацията в Запорожието става все по-тежка за руснаците. По нас постоянно стрелят с артилерия, а нашият отговор е нула. Знам много лоши детайли, но няма да говоря публично за тях.

Russian reporter Sladkov, who is known for his reassuring posts, says the Russian army is completely lacking counter-battery fire, and notifies of "unpleasant events" in Zaporizhzhia direction, a place where an important Ukrainian strike might occur during the counter-offensive.… pic.twitter.com/3MScjCFeMD

Друг известен образ в руското телеграм пространство - Игор Гиркин, бивш силов министър на т.нар. ДНР и осъден на първа инстанция в Хага за свалянето на полет MH17, също говори с тежки думи: "Ако врагът наистина беше решил да направи мащабна офанзива към Белгород, то ще разочаровам тези, които вярват, че щяхме да се справим чудесно и перфектно", заяви Гиркин и обяви, че като нищо украинците са щели да стигнат до предградията на Белгород.

"Погребението" на Буданов: Руската пропаганда с фейк за гибелта на главния разузнавач на Украйна

Girkin says the RDK could have reached Bilhorod outskirts easily if 8-9 battalions were deployed instead of one, demonstrating critical weakness in the Russian defence. Hence, Girkin says, attacks of recent days are no more than distracting strikes to pull away some of Russian… pic.twitter.com/EdoSPVNJDQ