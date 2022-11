Съд в Хага наказа с доживотен затвор двама руснаци и украинец за свалянето на полет MH17

Дубинский, Гиркин и Харченко са виновни за съучастие в убийство на 298 души и са осъдени на доживотен затвор, реши съдът. Сепаратистите са объркали самолета "Боинг 777" с военен, но това не ги оправдава.

Според съда само най-тежката възможна присъда е "достатъчна като възмездие" за извършеното от заподозрените. "Дори и присъдите да не могат да премахнат страданията на близките, те могат да осигурят известно облекчение", казаха съдиите.

Осъдените трябва да изплатят и общо над 16 млн. евро компенсации на близките на загиналите.

Решението все още може да бъде обжалвано и вероятно прокуратурата ще стори това срещу оправдателната присъда на Олег Пулатов.

ОЩЕ: Зеленски приветства присъдите за MH17 и поиска Русия да се подведе под отговорност

Присъдата бе произнесена от трима нидерландски съдии в строго охранявана съдебна зала край Летище Схипхол (на 9 км от Амстердам), откъдето на 17 юли 2014 г. излетя фаталният самолет.

При атентата, в който самолетът беше свален с руска ракетна установка "Бук" от територията на ДНР (потвърдено от съда днес), всички 298 пътници и екипаж загиват. Полетът на Малайзийските авиолинии изпълнява маршрут от Амстердам до Куала Лумпур и минава над украинска територия. Самолетът "Боинг 777" по полет MH17 е поразен над територия под контрола на проруските сепаратисти в Източна Украйна от ракета, докарана от Русия - според нидерландската прокуратура.

Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко са на свобода и отказаха да се явят на започналия преди две години и половина съдебен процес, предшестван от детайлно международно разследване. За 51-годишния Гиркин е известно, че и в момента се бие на страната на Русия във войната с Украйна.

ОЩЕ: Търси се жив: В Украйна обявиха награда от 50 хиляди долара за залавянето на терориста Игор Гиркин

60-годишният Дубинский, който също е свързван с руското разузнаване, е бил ръководител на военното разузнаване на сепаратистите и е отговарял за издаването на заповеди за ракетата. 56-годишният Пулатов, бивш военнослужещ от руските специални сили, и 50-годишният Харченко, за когото се твърди, че е ръководил сепаратистко подразделение, са били подчинени и са играли по-пряка роля в транспортирането на ракетата, твърдят прокурорите.

Съдът призна, че това е „необикновен“ случай, но криминалното производство се провежда по по процедурите на нидерландската страна. Украйна е прехвърлила юрисдикцията на Нидерландия и затова тя е отговорна за присъдите, а също и защото случаят е международен, съобщи още съдът в Хага.

Съдиите потвърдиха прякото участие на Русия в случилото се, позовавайки се на разговори между обвиняемите с висши служители в Руската федерация относно това как да се действа за сваляне на MH17. Посочиха също така, че Русия е имала пълен контрол над т.нар. Донецка народна република, откъдето бе свален самолетът. Москва отрича, а обвиняемите по случая казват, че нямали нищо общо с руските военни. Това обявиха и от съда - те не могат да се нарекат "руски войници".

Относно доказателствата - съдът се позова на отломки от ракета "Бук", изстреляна от район Первомайски, открити в телата на пасажерите, както и на прехваната комуникация, видео- и фотокадри, свидетелски показания и др. "Няма нито един фрагмент, който да носи индикации, че в свалянето е участвало друго оръжие освен ракета "Бук", заключи съдът.

Най-важни за съда са били показанията на неназован свидетел "M58", който се е намирал на поле в близост до мястото на изстрелване на ракетата. Руската страна е представила данни, с които отхвърля участие и прехвърля отговорността на Украйна, но съдът счита, че те са били "манипулирани". По данни на производителя на "Бук" - "Алмаз-Антей" - защитата е посочила друго място на стрелбата, но според съда не е успяла да го докаже. Отхвърлено е и твърдението, че действителната цел е бил самолет на Air India. Той е бил далеч извън обсега на ракетата "Бук".

Съдът отхвърли твърденията на Пулатов, че доказателствата на разследващите са фалшифицирани. „Не е открита никаква следа от манипулации“, стана ясно на заседанието.

Съдиите добавиха още, че в нощта на 16 срещу 17 юли 2014 г. от Руската федерация в т.нар. ДНР е докарана установка "Бук". Харченко е отговарял за ескортирането и охраната ѝ. Пулатов е бил отговорен за охраната на коридора, а Гиркин е ръководел и направлявал бойните действия в ДНР, по време на които се е възползвал "от помощта на Москва".

Разследването не е установило кой е наредил изстрелването на ракетата, нито кой в крайна сметка я е изстрелял, посочи съдът.

"Изстрелването на такава ракета не става случайно и не по прищявка, а съвсем съзнателно и внимателно обмислено по предписан метод. Така че по време на изстрелването на ракетата "Бук" е имало умисъл и известна доза обмисляне. Изглежда, че ракетата "Бук" е била изстреляна умишлено, но че е станала грешка, защото хората са помислили, че това е военен самолет. Това обаче не омаловажава намерението и преднамереността", твърди съдът. Според съда намерението е било да се убиват хора. Не е доказано, че четиримата заподозрени са образували "група от извършители", които умишлено са сваляли самолети, казаха съдиите.

The judge in The Hague said that the defendants in the MH17 case were not a single group, as the prosecutor's office claimed, but were related to the use of the Buk air defense system. pic.twitter.com/ZHsQND7aXM