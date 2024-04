"Всеки оцелява както може": Кулеба за призива на САЩ да не удрят руски енергийни обекти (ВИДЕО)

„Трябва да мислите за собствените си интереси. Ако вашите партньори кажат: „Ние ви даваме утре седем батареи Patriot, но ви молим да не правите това, това и това“, тогава има за какво да говорите. Но ако нямате тези батареи, нямате помощен пакет и в същото време сте помолени да не правите нещо, за какво да говорим? Тогава всеки оцелява както може“, каза украинският министър на външните работи.

Kuleba responded to the US urge to stop attacks on Russian gas and oil infrastructure.



“You have to think in your own interests. If your partners say: 'We are giving you seven Patriot batteries tomorrow, but we ask you not to do this and this and this,' then there is something… pic.twitter.com/7VJ5GMeRhh