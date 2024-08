Втори случай: Свален с дрон руски военен хеликоптер Ми-28, в Курска област (ВИДЕО)

При украинската операция в Курска област, чиято непосредствена цел засега изглежда градчето Суджа, което е входна точка за транзита на руски природен газ през украинската газопреносна мрежа към Европа, е свален руски военен хеликоптер Ми-28. Видеокадри, за които се твърди, че показват свалянето, се появиха в социалните мрежи.

По-интересното е, че от видеото се вижда, че хеликоптерът е свален с дрон - най-вероятно FPV, т.е. едни от най-евтините безпилотни летателни апарати, които се управляват от оператор посредством камера на самия дрон, показваща картина.

A full video has emerged showing the first recorded strike on a Mi-28 helicopter by a drone while in flight over the Kursk region. pic.twitter.com/CBqp2ssjEm