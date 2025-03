Вучич доволен от разговорите в Брюксел за европейското бъдеще на Сърбия

Като сърдечни, съдържателни и открити окачестви сръбският президент Александър Вучич разговорите в Брюксел с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи сръбската телевизия РТС, цитирана от БТА. Той подчерта, че ключовата тема в разговорите е била европейското бъдеще на Сърбия и че той отново е потвърдил ангажираността на страната си с тази цел.

„За първи път имах честта да бъда гост както на председателя на Европейския съвет, така и на председателя на Европейската комисия, което показва, че Сърбия е страна, която се уважава и на която обръщат голямо внимание“, каза Вучич.

⚠️ The #EU speaks of media freedom, yet Vučić’s playbook unfolds right under its nose. Minutes after @vonderleyen reaffirmed the EU’s commitment to press freedom, a journalist was blocked from doing their job—in Brussels.#PressFreedom #Serbia #EU #MediaFreedom… pic.twitter.com/LPHm5Z505V