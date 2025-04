Въпреки кадрите с ранени и загинали деца: Русия твърди, че е ударила команден център в Кривой рог (ВИДЕО)

Русия потвърди, че е провела атака срещу украинския град Кривой рог. Според Москва, обаче, поразен е бил ресторант, в който се е провеждала среща между "командири на формирования и западни инструктори". "Беше нанесен високоточен удар с осколъчно-фугасна ракета. В резултат на удара загубите на противника възлизат на до 85 военнослужещи и офицери на чужди държави, както и до 20 единици автомобилно оборудване“, се казва в доклад на руското министерство на отбраната, цитиран от държавната РИА Новости.

🇷🇺 Russian sources falsely claim that their missile strike in Kryvyi Rih targeted a meeting of Ukrainian commanders and Western instructors in a restaurant. A blatant and cynical lie aimed at justifying their terror against civilians. pic.twitter.com/4bVzJRQUCs

Информацията противоречи изцяло на по-ранните съобщения от украинска страна. Според Киев, при удара по жилищен район в центъра на Кривой рог до момента има потвърдени 16 загинали и над 40 ранени. Съобщава се, че сред жертвите има шест деца.

Че има пострадали и загинали цивилни става ясно и от разпространените в социалните мрежи видеа. На кадрите (18+) се вижда как хора оказват първа помощ на пострадали деца и жени.

Че е ударен жилищен район потвърди и украинският президент Володимир Зеленски. Припомняме, че той е роден именно в Кривой рог. "Спасителната операция продължава, повредени са поне пет жилищни сгради", посочи той. Руските удари се случват всеки ден. Хората умират всеки ден. Има само една причина това да продължава: Русия не иска прекратяване на огъня и ние го виждаме. Целият свят го вижда. Всяка ракета, всеки атакуващ дрон доказват, че Русия търси само война", подчерта Зеленски.

🇺🇦 Zelensky on the Russian attack on Kryvyi Rih:



"These are not humans, just scum. There are no proper words for these Russian bastards. These attacks are no accident—Russia knows exactly what they are targeting. They promised the U.S. to protect such sites, yet their words… pic.twitter.com/3y7HeprnYd