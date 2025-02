Взрив до руското консулство в Марсилия, Москва подозира тероризъм (ВИДЕО)

Взрив е избухнал до сградата на руското консулство във френския град Марсилия, съобщават медии. Инцидентът е станал пред в консулството, потвърди руският генерален консул в града Станислав Орански, цитиран от руското издание RBC. По-рано френски медии съобщиха, че в района на консулството се е чула експлозия, а на мястото са пристигнали пожарникари. По неофициални данни става въпрос за хвърлени два коктейла "Молотов".

Припомняме, че днес (24 февруари) се навършват три години от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна. Още: 3 години без 1 ден война в Украйна: 100 литра червена боя пред руското посолство (ВИДЕО)

Засега няма информация за пострадали или за причините за инцидента. Френските власти не са направили официално изявление относно версията за терористичен акт. Очаква се допълнителна информация за случая.

Explosions were reported near the Russian consulate in Marseille, France this morning around 08:00. Cause and casualties still unknown, but 30 firefighters and police are on the scene. pic.twitter.com/5JgQvajoVF