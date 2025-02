За третата годишнина от руската агресия: Айфеловата кула грейна в цветовете на украинското знаме (ВИДЕО)

На третата годишнина от войната между Русия и Украйна, Айфеловата кула в Париж беше осветена със сините и жълтите цветове на украинското знаме. В много европейски страни датата бе отбелязана с различни инициативи за съпричастност към украинския народ, а в Киев на специален форум се събраха редица европейски лидери. В редица столици, сред които и София, имаше протестни митинги и жшествия в подкрепа на Украйна. Още: "Заедно с Европа, заедно с Украйна": Шествие по повод годишнината от началото на войната (ВИДЕО и СНИМКИ)

