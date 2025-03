Започна срещата на евролидерите за Украйна: Зеленски е на масата на преговорите (ВИДЕО)

Към този час е започнала срещата на върха на европейските лидери, домакинствана от сър Киър Стармър в Лондон, предава BBC. Малко преди началото на срещата домакинът обяви, че Великобритания и Франция ще работят с Украйна по план за прекратяване на сраженията с Русия, който по-късно ще бъде представен на САЩ. Срещата на върха събра около петнадесет лидери на държави, съюзници на Киев и беше открита в неделя следобед в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски - два дни след разгорещения му спор с американския президент Доналд Тръмп, допълва френският уважаван всекидневник Le Monde.

Европейските лидери се оказват изправени пред „уникален момент за сигурността на Европа“, заяви британският премиер Кийр Стармър при откриването на тази среща на върха, която по-специално събира френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Олаф Шолц и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, допълва френското издание.

'This is a once in a generation moment for the security of Europe'



Sitting next to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and French President Emmanuel Macron, Sir Keir Starmer kicks off the Ukraine War summit in London.

https://t.co/DcT0MApX1X



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/PAYNIJNykH