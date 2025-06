Заради остри изказвания: Двама израелски министри са санкционирани от 5 държави

Обединеното кралство, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Норвегия налагат санкции на израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и министъра на финансите Бецалел Смотрич. Техните активи ще бъдат замразени и ще им бъде забранено да влизат в тези страни, предаде NEXTA. Причината за наложената мярка са техните изявления. Смотрич заяви, че „Газа ще бъде напълно разрушена и палестинците ще заминат за трети страни.“ Бен-Гвир изрази подобни възгледи.

В началото на 2024 г. той също твърди, че хуманитарната помощ е ненужна: „Те имат достатъчно от всичко,“ и нарече възобновяването на доставките на помощ „сериозна грешка.“

Лондон използва Глобалния режим за санкции за правата на човека, а причините са, че двамата министри от крайната националистическа израелска десница "участват, подбуждат, насърчават и/или подкрепят дейности, които представляват сериозни нарушения на правата на човека срещу палестинци на Западния бряг". Още: Израелските сили убиват палестинци, чакащи за храна? ООН проверява, Гутереш е под прицел

Подобно на други европейски държави Великобритания се опитва да засили натиска върху правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху, за да допусне хуманитарна помощ в Газа.

Решението на Лондон да наложи санкции на двама израелски министри е „възмутително“, заяви днес външният министър на Израел Гидеон Саар, цитиран от Ройтерс.

Саар каза пред репортери, че правителството ще се събере на специално заседание в началото на следващата седмица, за да реши как да реагира на „неприемливото решение“. Още: Нетаняху призна: Временно загубихме контрол при раздаването на помощи в Газа

През последния месец Великобритания преустанови преговорите с Израел за споразумение за свободна търговия заради "възмутителнaта му политика" на Западния бряг и в Газа, извика неговия посланик и обяви нови санкции срещу заселниците на Западния бряг.

Външният министър Дейвид Лами нарече поредното израелско настъпление в Газа "нова тъмна страница от конфликта", като преди това осъди коментари на Смотрич за възможно прочистване и разрушаване на Газа и преместване на жителите ѝ в трети страни. Още: Нетаняху: Спираме войната в Газа само при 3 условия

📢Britain sanctions Israeli far-right ministers over Gaza comments



The United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, and Norway are imposing sanctions on Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir and Finance Minister Bezalel Smotrich. Their assets will be frozen and… pic.twitter.com/DPk9kTszp5