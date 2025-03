Засада: Мъж викна патрулка и стреля по полицаите, намесиха се снайперисти (ВИДЕО)

43-годишен мъж е открил огън в Мурманск, стреляйки от покрива на 14-етажна сграда. Първоначалната му цел изглежда е била патрулка - кола на местната милиция, но има данни, че той е продължил да стреля и по съседни апартаменти. Самоличността му официално засега не се съобщава.

‼️BREAKING: In Murmansk, an unidentified individual climbed onto the roof of a multi-storey building, is aiming at police officers, and shooting at apartment windows



Within half an hour, local residents counted more than 15 shots. pic.twitter.com/kMoCZGETsu