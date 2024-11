"Здравейте, аз съм руски окупатор: Нямам мозък, отивам на щурм" (ВИДЕО)

"Здравейте, аз съм руски окупатор". Какво значи това - шега ли е? Мислите ли, че е уместно това в Денят на народното единство точно до административната сграда в град Сергиев Посад?" С тези думи рускиня се обръща към групичка, водена от местния де факто общински съветник (депутат) Денис Ахромкин.

Ахромкин изобщо не се смущава и обяснява, че това било отговор на "украинския фашизъм". И било един вид ирония, защото окупаторите не казвали "здравей". На възражението, че това са глупости, отговорът е - глупости за либералите.

Попитан защо тогава руснаците не са носили каски с този надпис през Втората световна война, следва нов "духовито-тъпоумен отговор": А вие откъде знаете?

Оказва се, че освен "поздрава" има и друго послание: "Нямам мозък, отивам на щурм". Ситуацията е изключително трагикомична, защото снимащата накрая пита Ахромкин дали е окупатор и след утвърдителен отговор тя му казва: "Аз не съм с Вас" - вижте видеото:

In the bleak Russian town of Sergiyev Posad, local deputy Denis Akhromkin appeared in the main square to showcase the attire of a "typical occupier." His helmet bore slogans like "Hello! I’m a Russian occupier" and "No brains? Storm homes!"



