Зеленски: Има данни, че Русия е използвала севернокорейска ракета за удара по Киев (СНИМКИ)

По предварителна информация руснаците са използвали балистична ракета, произведена в Северна Корея за удара по Киев. Нашите специални служби проверяват всички подробности. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски. По последни данни 12 души са убити, а над 100 – ранени. „Ако информацията, че тази ракета е произведена в Северна Корея, се потвърди, това ще бъде още едно доказателство за престъпния характер на съюза между Русия и Пхенян. Те убиват хора и измъчват животи заедно - това е единственият смисъл на тяхното сътрудничество. Русия непрекъснато използва такива оръжия - ракети, артилерия. В замяна на това Пхенян получи възможност да направи оръжията си по-смъртоносни в реални военни условия“, допълни Зеленски.

„Нито една държава по света не бива да бъде оставяна сама пред подобни заплахи. Само днес, при масиран удар по нашите градове и цивилни граждани, руската армия използва над 200 средства за унищожение - ракети и бойни дронове“, обяви украинският президент, като изказа съболезнования на техните близки.

„В Киев все още се извършват операции по отстраняване на отломките след руския ракетен удар. Роднините и близките на хората, които може би все още са затрупани под развалините, са там – на мястото на спасителната операция. Спасителите, службите за спешна помощ и всички, които помагат, ще продължат да работят, докато не стане известна съдбата на всеки човек, който може да е бил засегнат“, обясни още Зеленски.

„Трябва да има реален натиск върху Русия, за да спре това. Дори в разгара на международните дипломатически усилия за прекратяване на тази война Русия продължава да убива цивилни. Това означава, че Путин не се страхува. Трябва да има пълно и безусловно спиране на ударите и Русия трябва да се съгласи с това. Тази война трябва да бъде прекратена справедливо. А за да гарантираме наистина безопасността на нашите хора, трябва да засилим въздушния си щит. Благодаря на всички в света, които помагат“, категоричен бе той, като добави, че сътрудничеството между държавите, които ценят хората и живота, трябва да спре съюзите на убийците.

Kyiv under fire last night during a combined Russian missile & drone attack. A North Korean KN-23 ballistic missile reportedly struck a residential building in Sviatoshynskyi district, causing lots of victims. pic.twitter.com/4kYtbp97BE