Зеленски няма намерение да се извинява на Тръмп, съветникът му каза защо

Президентът на Украйна Володимир Зеленски не смята да се извинява на американския си колега Доналд Тръмп за скандалната среща в Белия дом от миналия петък (28 ноември), когато двамата размениха остри реплики за агресивната война на Русия в Украйна. Това обяви съветникът на Зеленски Михайло Подоляк в интервю за France24, като добави, че държавният глава няма за какво да съжалява.

Припомняме, че Зеленски се оказа подложен на натиск от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс да "изрази някаква благодарност" към САЩ и президента за военната подкрепа. Зеленски отговори тихо, но твърдо, че Ванс говори "гръмко" за страна, която още не е посетил. Оттам нататък ситуацията бързо се влоши, като разгневеният Тръмп каза на украинския си колега, че страната му ще бъде обречена без американска подкрепа. В крайна сметка Зеленски напусна Белия дом без да подпише споразумението за редки минерали със САЩ. Още: Тръмп: Русия буквално размазва Украйна на бойното поле, сядайте да преговаряте

Съветникът на президента заяви още, че Зеленски е бил прав "и по форма, и по същество", тъй като се е опитал да предаде ключовото послание на Тръмп: без натиск върху Русия нищо няма да се получи. "Затова няма за какво да се извиняваме – предполагаема грешка просто не съществува", заяви Подоляк. Той също така отхвърли твърденията, че Зеленски е бил унизен в Белия дом, като вместо това нарече разговора силно емоционална и продуктивна дискусия.

Съветникът заяви, че очаква "скоро" да започнат мирни преговори между украинския президент, президента на САЩ и руския диктатор Владимир Путин. "Ще проведем конструктивна дискусия, защото президентът на Украйна е много прагматичен", каза той.

Макар да твърди, че Русия "не се интересува" от реални преговори или прекратяване на огъня, Подоляк заяви, че вярва, че "можем да намерим инструмент за натиск върху Русия". Още: "Разменната монета" Курск се обръща? Украинците рискуват обкръжаване (КАРТА)

Той отказа да отговори дали очаква Украйна да бъде принудена да направи териториални отстъпки в такива мирни преговори, като вместо това настоя за значението на "правилните инструменти за натиск" въз основа на международното право.

Запитан дали е възможно в близко бъдеще да се постигне примирие при въздушните и морските удари, Подоляк го нарече "много реалистичен сценарий".

Подоляк заяви, че споразумението със САЩ за редкоземни минерали все още е на масата. Накрая той отхвърли твърдението на Тръмп, че Зеленски е "диктатор", като призова американския президент вместо да атакува колегата си, да се съсредоточи върху укрепването на позициите на Европа и Украйна. Още: Русия си вярва, че има думата за превъоръжаването на Европа и заплаши с ответни мерки

