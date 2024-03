Зеленски обяви как ще трябва да воюва Украйна, ако САЩ не помагат (ВИДЕО)

Освен очевидното – т.е. Конгресът най-после да гласува новия американски пакет от 61 млрд. долара за Украйна, който председателят на Камарата на представителите и отявлено протеже на Доналд Тръмп Майк Джонсън успешно блокира от октомври 2023 година насам, Зеленски вижда само един друг вариант – Украйна да атакува мощности на руската енергийна и петролна инфраструктура. След като оставят нас без ток, и ние отвръщаме със същото – правим го с наше оръжие, с наши дронове, никой не може да ни каже как да се защитаваме от Русия при това положение, гласи посланието на Зеленски.

Снощи Украйна наложи извънредно спиране на тока в няколко региона, след като Русия засили обстрелите по обекти на енергийната ѝ инфраструктура: Атака с "Кинжал"-и: Русия пак обсипа Украйна с ракети и дронове*. Националният мрежов оператор "Укренерго" съобщи в късните часове на 29 март, че неговият диспечерски център е бил принуден да прилага графици за аварийно спиране на тока в регионите Днепропетровск, Запорожие и Кировоград до вечерта. Ограниченията са още отпреди това в сила в големите градове Харков и Кривой Рог (родният град на Зеленски) след предишни руски атаки, посочва БГНЕС.

Освен това – Змиевската ТЕЦ, в Харковска област, е извадена от строя за дълго време. "Всички агрегати са унищожени, спомагателното оборудване е повредено. Степента на унищожаване варира от пълна до значителна. Сега предприятието разчиства руините и няма достъп до голяма част от оборудването. Поради това няма възможност за по-точна оценка на мащаба на щетите, точните цифри относно сумата, необходима за възстановяване, както и прогнозите относно времето на ремонта", се казва в официално съобщение на "Центренерго". Министърът на енергетиката на Украйна Герман Галущенко увери, че има финансови средства за възстановяване, има и дарители. Андрий Хота, ръководител на Надзорния съвет на „Центренерго, отбеляза, че това не е първа подобна ситуация от началото на войната – за 6 месеца преди минаващата вече зима ТЕЦ Змиевска е била подготвена за отоплителния сезон буквално от нулата, напомни той.

Недостиг на боеприпаси

Когато нямаш боеприпаси, когато нямаш снаряди, трябва да се справяш с по-малко. "Как? Разбира се, като се върнем назад и направим фронтовата линия по-къса. Ако тя се разкъса, руснаците ще могат да се насочат към големите ни градове", предупреди Зеленски пред The Washington Post. На 28 март той проведе телефонен разговор с Майк Джонсън и го предупреди, че положението в Украйна става все по-тежко, а одобрение на военна помощ от САЩ трябва да има възможно най-скоро.

"Нуждата на Украйна е спешна и ние не можем да си позволим допълнителни забавяния", каза говорителката на Съвета за национална сигурност Адриен Уотсън.

Руският свят: Миризма на трупове

В обширно интервю пред "Укринформ", командващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски благодари на западните партньори за помощ, но с очевидно напомняне – загубихме Авдеевка, защото нямахме достатъчно артилерийски снаряди и поради постоянните тежки бомбардировки с авиационни бомби от страна на руснаците. Можехме да удържим в Авдеевка, ако имахме достатъчно артилерийски снаряди и ПВО системи – не се оплакваме, това е факт: F-16 ще трябва да ударят най-ефективното руско оръжие в Украйна (ВИДЕО).

Ситуацията в Авдеевка в момента много добре може да бъде описана с видео от руски войници – тишина, няма шум на град, има само миризма на гнилоч и трупове. Точно това чака всеки украински град, до който Русия успее да се докопа така, както направи в Авдеевка:

"Russian world" in Avdiivka: "liberators" walk through a devastated town only to find the smell of soot and corpses. This is the "protection of our people" that the Kremlin butcher spoke about.

Intense GoPro footage from fighters of HYDRA unit within the 3rd Separate Assault Brigade during the defense of Avdiivka.



"The assault group broke through the streets of the village and began an intense battle close to the house where the enemy was holed up. The enemy fired… pic.twitter.com/6ESvjcndLR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2024

На този фон, френският министър на отбраната Себастиен Лекорню коментира, че страната му ще започне да дава военно оборудване и оръжия, които иначе трябва да утилизира. Говорим за такова оборудване и оръжие, които скоро ще трябва да бъдат утилизирани, но са в добро оперативно състояние, подчерта френският министър, цитиран от Var-Matin. Думите на министъра обаче не дадоха яснота от кога би започнало това.

Същевременно, в руското пространство в Телеграм изобщо не са убедени, че Украйна е толкова безпомощна и чак толкова ѝ липсва артилерия, колкото излиза от думите на Зеленски. Естонският блогър WarTranslated публикува разпечатка от дискусия, в която изрично пише следното: "Не можем да говорим за целия фронт, но войниците, с които поддържаме контакт, казват, че не виждат катастрофален спад в огъня на украинската артилерия".

Сирски посочи и друго – Украйна не пренебрегва нито една информация относно бъдещите намерения на руснаците за атаки и се подготвя с изграждане на обширни защитни позиции:

Also in the Sumy region, more fortifications are being built.

Ukraine is building more fortifications in the Zaporizhzia direction.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има увеличение на интензивността на боевете, но не огромно – 13 бойни сблъсъка повече на дневна база. Общо за изминалото денонощие бойните сблъсъци по целия фронт са 72 според украинските данни. Най-горещо си остава Новопавловското направление (на запад от Маринка – селата Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка), с 25 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа. На запад от Авдеевка, по линията Невелско – Първомайско – Тоненко – Семьоновка – Уманско – Бердичи, са отбити 20 руски пехотни атаки. Вече е ясно, че руснаците лека-полека оказват повече натиск за пробив на естествената линия от водоеми зад Тоненко и при Семьоновка и Уманско. В Лиманското направление са отбити 16 руски пехотни атаки, при Терно и Билохоровка (15-10 километра запад-югозапад от град Кремена). Отново няма нито една руска пехотна атака в направлението към Купянск.

В обзора си за деня популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че източно от Тоненко и Водяне руснаците укрепват фронтовата линия и се целят в Уманско.

West of Avdiivka near Tonen'ke, a Russian T-80BVM taken out, reportedly by Javelin ATGM. Work from the 53rd mechanized brigade.

The 47th brigade damaged/destroyed a Russian T-80BVM in Berdychi, Avdiivka direction.

(КАРТА) Що се отнася до Новопавловското направление, там има украински данни, че руснаците се стремят да си осигурят позиции за атака и от север, и от юг на Красногоровка. "Рибар" твърди, че в Григоровка руските части се окопват в центъра на селото, докато украинците са се оттеглили в предприятието "Селхозхимия".

Longer footage. In the Novomykhailiivka direction, yet another Russian mechanized assault was repelled by the 79th Air Assault Brigade.

Относно другите направления на фронта, "Рибар" съобщава само за неуспешна украинска контраатака при Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут). Съобщението обаче е поредното такова за няколко дни и показва, че руснаците не контролират този участък на фронта така, както се похвалиха на 23 март.

