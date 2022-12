Зеленски обяви колко градове и селища са освободени от руснаците и колко остава да бъдат освободени (ВИДЕО)

"Това означава, че съдбата на милиони хора ще бъде решена на бойното поле. Нямаме право да оставим дори един украинец под руска окупация, както и тези във филтрационни лагери и които са обект на депортация. Това не е заради политически дивиденти, става въпрос за нашия живот", каза още Зеленски.

Путин: Няма да е излишно да поискаме от Украйна репарации за Донбас

1888 settlements in Ukraine have already been de-occupied



"However, almost the same number of Ukrainian towns and villages are occupied. This means that now the fate of millions of people is being decided on the battlefield in #Ukraine," said Volodymir Zelenskyy. pic.twitter.com/uWdSwQJhVG