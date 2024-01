Зеленски се изясни за мобилизацията на избягали в чужбина украинци (ВИДЕО)

"Има хора, които са преминали границата не съгласно правилата или директно извън закона и има въпрос към тези мъже: ако са в наборна възраст, значи трябва да помагат на Украйна и да бъдат в Украйна", каза украинският президент.

И уточни специално за тези боеспособни мъже, които са украинци и са в чужбина: "Ако не се връщате и не постъпвате в армията (при положение, че сте годни), тогава няма да има армия. Няма да има кой да защитава Украйна. Това са законите на живота".

"На един войник се падат 6-8 данъкоплатци и ако си в Украйна, не на фронта, а работиш и плащаш данъци, ти също защитаваш държавата. Това е много необходимо", добави Зеленски, с което се изясни, че мобилизация не значи обезателно да си на първа линия на фронта и да се биеш.

Въпросът с мобилизацията в Украйна ще бъде решен с нов закон, но законопроектът все още не е приет от украинския парламент: Готов е проектозаконът за мобилизацията в Украйна

"There are people who crossed the border outside the rules or outside the law, and this is a question for these men: if they are of conscription age, then they should help Ukraine and be in Ukraine," Zelenskyi about Ukrainian men of mobilization age who are abroad.



