Зеленски: Всяко споразумение с Русия за териториални отстъпки трябва да мине през референдум

Украйна е готова временно да замрази войната по настоящата линия на съприкосновение като "най-бързия път" за спиране на активните бойни действия и за започване на дипломатически преговори, при условие че САЩ и западните партньори предоставят стабилни гаранции за сигурност, стана ясно от думите на президента Володимир Зеленски в интервю пред телевизионния канал Fox News.

На въпрос на водещия Бререт Бейър за потенциални отстъпки или специални зони (например свободни икономически зони или изтегляне на войски), Зеленски посочи, че той лично или правителството нямат право да отстъпват територии по закон.

"Ние не можем просто да се оттеглим от нашите територии — това е извън закона ни и там живеят хора. Референдумът е начинът народът да приеме или да отхвърли такова споразумение."

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Иначе Зеленски потвърди, че с оглед на настоящата ситуация Украйна е готова на компромисно решение — спиране на боевете и замразяване на конфликта по фронтовата линия. За териториални отстъпки или специални статути, украинският народ е този, който трябва да гласува „за“ или „против“.

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