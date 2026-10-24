Спорт:

Единственият българин - национален герой на три чужди държави: Какво знаем за човека, почитан в Унгария, Италия и Румъния

24 октомври 2026, 19:30 часа 805 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
Единственият българин - национален герой на три чужди държави: Какво знаем за човека, почитан в Унгария, Италия и Румъния

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Ищван Дуньов (познат в българската история като Стефан Дуньов) е една от най-забележителните, но и несправедливо засенчени фигури в европейската и българската история от XIX век. Той е единственият ни сънародник, признат за национален герой на три чужди държави – Унгария, Италия и Румъния. Това е историята на един истински европейски революционер, чието име обединява борбите за свобода на няколко народа.

Кратки биографични данни

Стефан Дуньов е роден на 28 юли 1815 г. (в някои източници 1816 г.) в градчето Винга (тогава в Австрийската империя, днес в Румъния). Той е от семейство на банатски българи – католици от Чипровския край, напуснали родината след потушаването на Чипровското въстание от 1688 г.

Дуньов получава отлично за времето си образование – учи право и финанси, след което отваря собствена адвокатска кантора в град Арад. Изключително интелигентен и владеещ няколко езика, той бързо е завладян от либералните и революционни идеи на Пролетното движение в Европа.

Унгарската революция

Когато през 1848 г. избухва Унгарската революция срещу властта на Хабсбургите, Дуньов без колебание се присъединява към борбата. Той става близък съратник на водачите на революцията – Лайош Кошут и поета Шандор Петьофи. 

Още: Необузданият опълченец, когото нарекоха "Великий": Кой бе Чардафон

Първоначално постъпва в Националната гвардия, а по-късно се издига в унгарската армия. Оценен заради юридическото си образование, той е назначен за военен съдия на революционните сили.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

След намесата на Руската империя и последвалия разгром на революцията през 1849 г., Дуньов е заловен от австрийските власти. Осъден е на смърт чрез обесване, но под натиска на европейската общественост присъдата му е заменена с 10 години тежък затвор. Излежава присъдата си в мрачния затвор Оломоуц (Чехия). Напуска затвора след амнистията през 1857 г. и е поставен под строг полицейски надзор в Пеща.

При Гарибалди - ампутация и чин полковник

Непокорният дух на Дуньов не се пречупва. През 1859 г. той избягва нелегално от Австро-Унгария и заминава за Италия, за да се включи в Освободителната война срещу австрийското подтисничество. През 1860 г., по пряка препоръка и с писмо от Лайош Кошут, Стефан Дуньов се присъединява към легендарния "Поход на хилядата" на Джузепе Гарибалди.

Още: Телохранителят на Раковски: Как неговата униформа се озова на най-известната снимка на Левски?

На Дуньов е поверено командването на доброволчески роти от унгарци, италианци и банатски българи. В решаващата битка при река Волтурно, близо до Неапол, на 1 октомври 1860 г. неговият отряд отбранява ключови позиции срещу неколкократно превъзхождащи ги войски.

В разгара на сраженията Дуньов е тежко ранен – куршум раздробява крака му, което налага по-късно ампутацията му. Въпреки увреждането си, той остава на командния си пост до пълния успех на битката.

Развълнуван от саможертвата му, лично Джузепе Гарибалди го посещава в болницата, изразява своята почит и го произвежда в чин полковник. Командваният от него полк официално приема името "Полк полковник Стефан Дуньов". 

Снимка: Wikipedia

Емиграция и късни години

След обединението на Италия полковник Стефан Дуньов остава да живее в новата държава. Продължава да поддържа тясна връзка с Лайош Кошут, който също живее в Италия, и двамата работят неуморно за дипломатическата и публицистичната подкрепа на поробените европейски народи. Въпреки че губи крака си, той се посвещава на научна, публицистична и преводаческа дейност. Пише статии, исторически анализи и се превръща в един от авторитетните интелектуалци в средите на италианските гарибалдисти.

Още: Видинският рицар: Единственият български политик, излязъл на дуел с дипломат

Умира на 29 август 1889 г. в италианския град Пистоя, където е погребан с високи държавни и военни почести.

Макар делото му да е колосално, в продължение на десетилетия името на Стефан Дуньов остава в сянка у нас главно поради отдалечеността на банатските българи. Тъй като се бие под унгарско и италианско знаме, чуждите историографии (на Унгария и Италия) го припознават главно като "своя" герой, докато в България той е слабо познат и се споменава сравнително рядко. 

Днес историческата справедливост постепенно се възстановява. Улици на негово име има в София, Будапеща и родната му Винга (в Румъния), паметна плоча и площад има във Велико Търново, както и площад на негово име в Чипровци. Бюст-паметник на Стефан Дуньов се издига и в Алеята на гарибалдистите в Рим.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
българи революционери Невъзпятите герои авторски Стефан Дуньов Ищван Дуньов
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес