Кои са най-вълнуващите, драматични и красиви любовни истории на известните личности? И какво по-хубаво от това да прочетем за тях на чаша вино в уютната неделна вечер? Actualno.com ще ви разказва за изпепеляваща страст или тиха, истинска обич, устояла на бурите на времето и славата. Налейте в чашата отбрано, ароматно вино, забавете ритъма на вечерта и се потопете в една истинска легенда.

Любовта между римския пълководец Марк Антоний и египетската царица Клеопатра VII е една от най-великите трагедии в човешката история. Освен необикновена страст тази любов е и съюз между двама от най-влиятелните владетели на Древния свят, който застрашава съществуването на Римската империя и променя хода на историята.

Първата среща в Тарсус

След убийството на Юлий Цезар, с когото Клеопатра също има връзка и от когото ражда син – Цезарион, Рим е раздирян от граждански войни. Марк Антоний е част от Втория триумвират и поема управлението на източните провинции.

Той призовава Клеопатра в град Тарсус (днешна Турция), за да даде обяснение дали е подкрепяла убийците на Цезар. Като изкусен дипломат обаче Клеопатра пристига по река Кидн (днешната река Бердан) с разкошен кораб със златни кърми, пурпурни платна и сребърни весла. Самата тя се явява в образа на богинята Венера, заобиколена от момичета, облечени като нимфи и купидони.

Антоний е напълно омагьосан. Забравил за политическите си задължения и военните походи срещу партите, той я последва в Александрия, където прекарват зимата заедно в невероятна страст и пиршества.

Политическият съюз

Освен голяма любов, връзката им е и политически съюз. Клеопатра търси силен римски съюзник, за да запази земите и независимостта на Египет, а Антоний се нуждае от огромните финансови ресурси на Египет и силна опора на Изток.

От връзката им се раждат близнаците Александър Хелиос и Клеопатра Селена II, и по-малкият им син Птолемей Филаделф.

Александрийските дарения

Марк Антоний официално разпределя римски и съюзнически земи на Изток между децата си от Клеопатра, провъзгласявайки я за Царица на царете. Това предизвиква буря от възмущение в Рим.

Битката при Акциум

В Рим съперникът на Антоний Октавиан (бъдещия император Август) използва даренията му като перфектния коз, за да настрои Сената и народа срещу него, представяйки го като човек, загубил мъжеството си, попаднал под влиянието на "чуждестранна вещица" и предал римските интереси. Нещо повече - той дори разгласява фалшиво завещание, че Антоний иска да премести столицата на империята в Александрия.

В резултат Сенатът обявява война, но не на Антоний, а лично на Клеопатра.

На 2 септември 31 г. пр. н. е. става решаващото морско сражение между флотите на Октавиан и съединените сили на Антоний и Клеопатра в Йонийско море.

В разгара на битката египетските кораби на Клеопатра неочаквано се оттеглят към открито море. Това е един от най-спорните и обсъждани моменти в древната история, представен по-късно от победителя Октавиан Август като женска паника и предателство. В действителност това изглежда е било част от резервния план на Антоний и Клеопатра. Когато вижда, че тежките кораби на Антоний губят битката и са обкръжени, тя се възползва от образувалата се пролука в центъра и според предварителната уговорка се оттегля към Египет, още повече че на нейните кораби е била натоварена царската хазна с всичкото злато. Антоний, смятайки, че поражението е неизбежно, оставя флота си и я последва с малък, бързоходен кораб. Сухопътната му армия чака напразно седем дни завръщането му, отказвайки да повярва, че той я е изоставил, след което се предава на Октавиан без бой.

Трагичният край

Година по-късно войските на Октавиан обсаждат Александрия. Разпространява се фалшив слух, че Клеопатра се е самоубила.

Отчаян от новината, Антоний се пробожда с меч. Преди да умре обаче му съобщават, че Клеопатра е жива. Той е занесен тежко ранен до нейния дворец и умира в ръцете ѝ.

Осъзнавайки, че Октавиан ще я залови и разведе по улиците на Рим като пленница, Клеопатра слага край на живота си. Как точно се е случило това и до днес остава загадка, тъй като не е имало външни свидетели, а двете ѝ верни прислужници умират заедно с нея. Според най-популярната легенда, поддържана от Плутарх, Клеопатра нарежда да й донесат кошница със смокини, в която имало отровна змия, и умира от отровата й. Съвременните учени обаче смятат, че Клеопатра, която е имала задълбочени познания по медицина, фармакология и токсикология и лично е тествала различни отрови, е по-вероятно да е използвала силна отровна смес в съчетание с опиум, скрита в шнола за коса или пръстен. Тази отрова е позволила бърза и безболезнена смърт без обезобразяване – точно както я описват очевидците, влезли в стаята и намерили я мъртва върху ложето й.

Според желанието им Клеопатра и Марк Антоний са погребани заедно в общ гроб. Къде обаче се намира тази гробница остава една от големите мистерии в археологията.

Всяка голяма любов оставя следа, която времето не може да заличи. Следващата незабравима романтична история Actualno.com ще ви разкаже отново в неделя вечер.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI