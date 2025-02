Аржентинският президент е пред импийчмънт и съд заради рязък скок и срив на криптовалута

Аржентинският президент Хавиер Милей рискува импийчмънт, след като реши да популяризира малко известната криптовалута $LIBRA. Нейната цена се покачи, след като той я промотира, а след това се срина рязко, когато Милей изтри публикацията си. Това доведе до загуби за хиляди инвеститори. Новината предизвика сериозен скандал в Аржентина, като опозицията обвини 54-годишния държавен глава, че насърчава измама - твърдение, което президентството в Буенос Айрес отхвърли.

Още: Президентът на Аржентина сравни скандала с криптовалутата LIBRA с хазарта

Всичко започна с публикация на Милей в социалната мрежа X, където той има повече от 3,8 милиона последователи. „Този частен проект ще бъде посветен на насърчаването на растежа на аржентинската икономика“, написа той в петък с линк към проекта за криптовалута $LIBRA. Посочи също, че криптовалутата ще подпомогне малкия бизнес и стартъпите. В линка имаше препратка към закупуване на $LIBRA, което повиши рязко стойността ѝ.

Часове по-късно Милей изтри съобщението и в друг свой пост заяви, че няма връзка с инициативата. „Не бях запознат с подробностите за проекта и след като се запознах с него, реших да не продължавам да го разпространявам“, каза той. Това доведе до обратния ефект - загуба на средства от страна на инвеститорите.

Снимка: Getty Images

Пред CNN екипът на Милей определи инцидента като грешка. Не е ясно дали Националната комисия по ценните книжа - управляващият орган на капиталовия пазар в Аржентина - ще предприеме действия.

В събота президентството обяви, че започва разследване на случая. „Президентът Хавиер Милей реши незабавно да сезира Службата за борба с корупцията, за да установи дали е имало неправомерно поведение от страна на някой член на националното правителство, включително на самия президент", гласи съобщението.

Още: Аржентина регистрира най-ниската за последните 4,5 години инфлация

Някои опозиционни членове на Конгреса заявиха, че планират да започнат процедура по импийчмънт на Милей. Междувременно адвокати подадоха жалби за измама в наказателния съд на Аржентина.

Потребители в социалните мрежи масово обвиняват Хавиер Милей в така нареченото „дърпане на килимчето“ - когато промоутърите на дадена криптовалута привличат купувачи само за да спрат търговската дейност и да присвоят парит.

Президентската канцелария на Аржентина заяви, че решението за премахване на публикацията е взето, за да се избегнат „спекулации“ след обществената реакция на пускането на криптовалутата. Милей не е участвал в разработването на $LIBRA.

Джонатан Балдивиезо - един от ищците, подали исковата молба в съда - заяви пред Associated Press, че „е извършено престъпление измама, в което действията на президента са от съществено значение“.

Още: Аржентинският президент получи италианско гражданство, опозицията в Рим е възмутена

Снимка: Getty Images

Политическите опоненти на Милей се възползваха от възможността. Бившият президент Кристина Фернандес де Кирхнер, която сега е в опозиция, го нарече „криптоизмамник“. От своя страна, основната опозиционна коалиция в южноамериканската държава заяви, че ще внесе искане за импийчмънт на президента, като нарече случилото се „безпрецедентен скандал“. Естебан Паулон, член на опозиционната Социалистическа партия, заяви, че също ще поиска започване на процедура по импийчмънт, предаде BBC.

Близки до Милей фигури отхвърлиха възможността за импийчмънт, а конгресменът Диего Сантили нарече подобни призиви опит за „сваляне“ на президента.

Министърът на сигурността Патрисия Булрих защити Милей, като заяви пред радио Rivadavia: „Президентът има свободата на изразяване да повдига въпросите, които иска".

По време на пускането на пазара по-голямата част от криптовалутата се държеше в няколко дигитални портфейла, а цената ѝ беше почти нулева. След публикацията на Милей тази цена бързо се повиши до почти 5 долара, но за по-малко от три часа се срина до центове, става ясно от данни от приложения за търговия.

Още: В Аржентина става страшно: Орязването на пари доведе до сблъсъци и палежи (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Пабло Сабатейя, експерт по въпросите на сигурността на криптовалутите, заяви пред CNN, че Милей е споделял „интелигентен договор“. Става въпрос за вид междубанков код на блокчейн платформата Solana, която през последните месеци стана модерна сред инвеститорите, залагащи на силно волатилни активи.

„Първото нещо, което видях, беше, че уебсайтът е бил регистриран вчера (петък), което е типично за измама“, каза експертът. Той също така посочи, че токенът е бил създаден минути преди Милей да публикува съобщението.

„Китовете (големите притежатели на актива - бел. ред.) са купили, на практика, на безценица. След това цената лети и когато тя се покачва, те продават. Това е известно като pump and dump (изпомпване и изхвърляне). Ето тази механика се е случила“, обясни Сабатейя.

Той отбеляза, че е видял сметки, при които се е купувало на много ниски нива и са били спечелени повече от 4 млн. долара за два часа. По друга сметка пък печалбата е стигнала до 87 млн. долара след продажбата.

Argentinian President Javier Milei promoted the $LIBRA shitcoin in a now-deleted tweet, claiming it would 'stimulate growth' in the country. Shortly after his promotion, more than $4.4 billion in market cap was wiped out. The coin was created by the same scammers behind $MELANIA. pic.twitter.com/qtIZVQpiCc