Двама руски милиардери продават акциите си в "Алфа Банк", не искат санкции

„Алфа Банк“ е най-голямата частна руска банка. Фридман и Авен притежават дял от 45%. Според FT купувачът ще бъде Андрей Косогов, дългогодишен бизнес партньор на двамата. Той е потвърдил предстоящата сделка пред вестника. Сега акциите на Фридман и Авен са собственост на дружество, регистрирано в Кипър.

Според изданието сделката ще бъде приключена през пролетта. Тя все още трябва да бъде одобрена от регулаторните органи, включително от Руската централна банка. Получаването на одобрение от органите в различни юрисдикции може да бъде доста труден процес.

FT пише, че банката очевидно се продава с отстъпка. Преди войната номиналната ѝ стойност е била 10,6 млрд. долара.

Mikhail #Fridman and Pyotr #Aven are going to sell their shares in Alfa-Bank in order to get out of sanctions.



They own 45% of the bank's shares, which businessman Andrey Kosogov, who is not subject to sanctions, plans to buy out for $2.3 billion. pic.twitter.com/bnDyPUJlpH