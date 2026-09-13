“Револют“ призна за теч на лични данни на потребители

Британската финансово-технологична компания "Револют" (Revolut) потвърди, че чувствителна информация за клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията е получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. "След като установихме случая, незабавно блокирахме адреса и уведомихме съответната държавна институция, както и правоприлагащите органи, органите за защита на личните данни и финансовите регулатори", заяви говорител на компанията, цитиран от Ройтерс. В изявлението се посочва, че системите на "Револют" и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, засегнати от пробива в сигурността. Още: Обезщетения по Revolut очаквайте вече от НОИ

Изтеклите данни включват дати на раждане, пощенски и имейл адреси и телефонни номера на клиенти, както и копия от техните документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки. Компанията планира евентуално излизане на борсата и се стреми към пазарна оценка от до 200 милиарда долара, припомня Ройтерс. "Револют" е една от най-успешните европейски финансово-технологични фирми и не разполага с физически банкови клонове. Още: Теч на данни в държавния телеком на Сърбия