Спорт:

“Револют“ призна за теч на лични данни на потребители

13 септември 2026, 13:41 часа 437 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
“Револют“ призна за теч на лични данни на потребители

Британската финансово-технологична компания "Револют" (Revolut) потвърди, че чувствителна информация за клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията е получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. "След като установихме случая, незабавно блокирахме адреса и уведомихме съответната държавна институция, както и правоприлагащите органи, органите за защита на личните данни и финансовите регулатори", заяви говорител на компанията, цитиран от Ройтерс. В изявлението се посочва, че системите на "Револют" и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, засегнати от пробива в сигурността. Още: Обезщетения по Revolut очаквайте вече от НОИ

Изтеклите данни включват дати на раждане, пощенски и имейл адреси и телефонни номера на клиенти, както и копия от техните документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки. Компанията планира евентуално излизане на борсата и се стреми към пазарна оценка от до 200 милиарда долара, припомня Ройтерс. "Револют" е една от най-успешните европейски финансово-технологични фирми и не разполага с физически банкови клонове. Още: Теч на данни в държавния телеком на Сърбия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Великобритания теч на данни изтичане на лични данни Револют
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес