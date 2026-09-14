Кабинетът "Радев":

Изтекоха и данни на известни личности: Хакерите, атакували Revolut, поискали откуп и заплашили с още

14 септември 2026, 15:58 часа 604 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изтекоха и данни на известни личности: Хакерите, атакували Revolut, поискали откуп и заплашили с още

Хакерите, които атакуваха британската финансово-технологична компания Revolut, публикува изтекли лични данни на няколко клиента, сред които тенисистът Александър Шевченко и Феликс Ромер - главен изпълнителен директор на крипто-гейминг платформата Gamdom. Те заплашиха да разкрият още информация, ако не бъде платен откуп. Хакерите обвиняват онлайн банката, че предава поверителна информация на държави извън нейната юрисдикция.

По-рано Revolut призна, че е предала личните данни на своите клиенти на измамници, като е сбъркала фалшиво искане от държавна агенция с истинско. Измамниците са изпратили имейла от имейл адрес, който действително се използва от легитимна държавна агенция.

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Разкрити са лични данни и данни за трансакции с криптовалута

TechCrunch съобщава, че изтеклите данни съдържат дати на раждане, пощенски и имейл адреси, копия на паспорти и шофьорски книжки, както и телефонни номера.

Според The Block и Decrypt, наред с другото, са били разкрити данни за трансакции с Bitcoin, включително IBAN номера и история на тегленията.

Хакерите заплашиха да пускат още данни

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Банката не разкри броя на потребителите, чиито данни са изтекли към хакерите. Гигантът в областта на дигиталното банкиране заяви, че „много ограничен“ брой клиенти са били засегнати от пробива в сигурността. Revolut е станала мишена на „сложна външна измама чрез представяне за друго лице“. Онлайн банката заяви, че основната ѝ инфраструктура, базите данни и клиентските акаунти не са били компрометирани.

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В съобщения до City AM хакерската група, наричаща себе си Revolut Smilik, потвърди, че иска плащане от финтех компанията след пробива в сигурността. В кореспонденция в платформата за съобщения Telegram групата заплаши, че ще публикува „все повече и повече данни всеки ден“.

Не за първи път

Инцидентът се случи на фона на бързото разрастване на Revolut - компанията обслужва над 80 милиона клиенти по целия свят, наскоро получи условно одобрение от американската OCC (Службата на контрольора по валутните въпроси) за създаване на национална банка в САЩ и обмисля първично публично предлагане с оценка до 200 милиарда долара.

Това не е първият скандал, свързан с данните на компанията през тази година. През юли в „тъмната мрежа“ се появи обява за продажба на около 75 милиона клиентски записа на Revolut, чиято автентичност компанията оспори.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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