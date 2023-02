Новите санкции на ЕС може да принудят банките да разкрият замразените руски активи

Тези доклади биха могли да помогнат на ЕС да преброи замразените активи и да ги използва за евентуално възстановяване на Украйна с тези средства.

Банките и юридическите лица, които не докладват за замразените активи, свързани със санкционирани руски компании и лица, също биха могли да бъдат глобени, пише Bloomberg.

Държавите членки на Европейския съюз са били уведомени, че блокът има законовото право временно да използва поне 33,8 млрд. евро от активите на Руската централна банка, за да помогне за възстановяването на Украйна. Правната служба на Съвета на ЕС е заявила пред дипломатите от блока, че подобен план е правно осъществим, стига активите да не бъдат отчуждени и да бъдат изпълнени определени условия, писа Bloomberg в края на януари, цитирайки свои източници.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че следващият пакет от санкции ще допринесе за ограничаване на множество електронни компоненти на стойност 11 млрд. евро, използвани в руските въоръжени системи - като безпилотни самолети, ракети и хеликоптери - чрез забрани за търговия и технологичен контрол.

ЕС има за цел да приеме пакета следващата седмица, преди на 24 февруари да се навърши една година от пълномащабната руска инвазия.

