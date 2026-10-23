Рискове за спорта и опасност от нелегални сайтове: Гледна точка за забраната на хазартната реклама

Пълната забрана на рекламата на хазарта ще нанесе много сериозен удар върху финансирането на спорта. Защото на двете професионални лиги по футбол в България - първа и втора, генерални спонсори са различни хазартни оператори. Генералният спонсор на Купата на България е трети хазартен оператор. 12 клуба от 16 във Втора лига носят на гърдите си емблеми на различни хазартни оператори. Това обясни спортният журналист Едуард Папазян в ефира на Нова телевизия.

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По думите му много отбори разчитат единствено на парите от генерален спонсор на първенството, в което участват или на купата, а те не са малко. "И мен ми се вижда някак лицемерно, ако се премахне рекламата. Защо изобщо не се забрани хазартът? Много отдавна е забравена рекламата на цигари. Не съм забелязал да са спрели хората да пушат. Фактът е, че хазартът наистина е зависимост, която е много опасна", заяви той.

Според правния експерт Кирил Груйчев някои държави в Европа имат горчив опит със забраната на реклама. "Когато забраните рекламата, първо че тя е средство за привличане на клиенти, но е и начин да се обозначите, че сте легален оператор и че имате право да извършвате тази дейност", обясни той.

По думите му, рекламата на хазарт по билбордове е намаляла значително, но в интернет няма как да бъде спряна. "Там ще се намира винаги вариант как да се рекламира, но в интернет ще стигнем дотам, че в момента вие имате хазартен оператор, който е с лиценз, който има право да се рекламира, който се обозначава по един или друг разрешен от закона начин. В момента, в който вие забраните на този оператор да се рекламира, той става абсолютно еднакъв, абсолютно наравно става с нелегалния. И един играч, който иска да залага, той не може да разбере кой е легален и кой е нелегален", каза Груйчев.

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Груйчев даде и пример: "Ако искам да участвам в хазартни игри, които са тотално забранени, пиша в интернет "искам да залагам в сайт с големи бонуси". Обаче никъде аз не виждам кои са легалните, кои са нелегални".

Освен това той обясни и че сега един сайт бива блокиран и на другия ден или буквално на същия ден, той автоматично сменя наименованието си и продължава да функционира.

И двамата предупредиха, че забраната за съжаление може да има лоши последствия за спорта и за хазната.