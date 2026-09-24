Край на рекламата на хазарта: Божанов похвали ПБ, че работи с опозицията, оплака се от атаки

Когато спреш да тикаш хората да залагат, тогава хазартните зависимости намаляват – посоката е правилна, има редица световни изследвания. Това е начинът, по който работи опозицията – индикациите през лятото бяха, че няма да бъде предложена пълна забрана на рекламата на хазарта. Всичко, което виждаме в градовете, по телевизиите и т.н., би трябвало да изчезне, подчерта съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Божанов посочи, че срещу него се започнали "груби, личностни" атаки след предложението да бъде забранена рекламата на хазарта в България. Да видим дали няма да остане някоя вратичка в закона – законопроектът вече е качен в сайта на парламента, добави съпредседателят на "Да, България" пред БНТ.

Същевременно на Божанов беше напомнено, че децата гледат спорт, а в спорта хазартът рекламира и дава пари. Той се съгласи, че има влияние и това е сериозен проблем. Според нашия законопроект има много конкретни текстове, които не оставят вратички за инфлуенсъри и социални мрежи да рекламират хазарт, увери Божанов, но добави, че ще има дискусии с юристи как е в законопроекта на „Прогресивна България“ (ПБ). „Навсякъде и във всички форми“, пише в законопроекта на ПБ, според Божанов, да видим дали е достатъчно според юристите-експерти, с които ще говорим, каза още той.

Още: Държавата облага свръхпечалбите на банки и телекоми, ваучерите за храна вече с данък, удар по хазарта и облекчения за деца (пълен списък)

Политическата среда

Божанов изрази надежда, че вече се е свършило с калните миникампании в рамките на голямата кампания за избор на нов президент. Специално за случая „Петрохан“, съпредседателя на "Да, България" беше категоричен – нов сюжет няма. Поискахме цялата информация от службите и МВР да бъде предоставена в парламента още от първия ден – ГЕРБ и ДПС са свързани с Росен Йорданов (един от експертите, изготвили съдебно-психологичната експертиза по случая), заяви Божанов. И продължи – Йорданов бил казал публично, че месеци след създаването на "Да, България" някой пратил списък с имена в Мексико на Ивайло Калушев, а това всъщност е номер да се вкара в обяснителен режим партията.

Божанов върна топката към ДАНС и МВР и как те са препратили сигнали, подавани за Калушев и организацията му, на прокуратурата. Какво е свършила прокуратурата, това трябва да се пита, настоя политикът. Според него, Слави Трифонов "някак предизборно" се сетил за плочата на Петрохан, която е там още от април месец. Не е правилно да се слага паметна плоча на човек, за който се твърди, че е извършил престъпления срещу деца, но не е и правилно да се говори против плоча в памет на загинали деца. Всичко се прави за разделение. Институциите трябва да кажат дали плочата е законно там, напомни той.

Госпожа Йотова да каже и покаже кой ѝ е предлагал черна кампания, призова още Божанов.

Още: Слави Трифонов унищожи паметна плоча на Петрохан (СНИМКА)