Спорт:

Край на рекламата на хазарта: Божанов похвали ПБ, че работи с опозицията, оплака се от атаки

24 септември 2026, 8:00 часа 662 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Край на рекламата на хазарта: Божанов похвали ПБ, че работи с опозицията, оплака се от атаки

Когато спреш да тикаш хората да залагат, тогава хазартните зависимости намаляват – посоката е правилна, има редица световни изследвания. Това е начинът, по който работи опозицията – индикациите през лятото бяха, че няма да бъде предложена пълна забрана на рекламата на хазарта. Всичко, което виждаме в градовете, по телевизиите и т.н., би трябвало да изчезне, подчерта съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Божанов посочи, че срещу него се започнали "груби, личностни" атаки след предложението да бъде забранена рекламата на хазарта в България. Да видим дали няма да остане някоя вратичка в закона – законопроектът вече е качен в сайта на парламента, добави съпредседателят на "Да, България" пред БНТ.

Същевременно на Божанов беше напомнено, че децата гледат спорт, а в спорта хазартът рекламира и дава пари. Той се съгласи, че има влияние и това е сериозен проблем. Според нашия законопроект има много конкретни текстове, които не оставят вратички за инфлуенсъри и социални мрежи да рекламират хазарт, увери Божанов, но добави, че ще има дискусии с юристи как е в законопроекта на „Прогресивна България“ (ПБ). „Навсякъде и във всички форми“, пише в законопроекта на ПБ, според Божанов, да видим дали е достатъчно според юристите-експерти, с които ще говорим, каза още той.

Още: Държавата облага свръхпечалбите на банки и телекоми, ваучерите за храна вече с данък, удар по хазарта и облекчения за деца (пълен списък)

Политическата среда

Божанов изрази надежда, че вече се е свършило с калните миникампании в рамките на голямата кампания за избор на нов президент. Специално за случая „Петрохан“, съпредседателя на "Да, България" беше категоричен – нов сюжет няма. Поискахме цялата информация от службите и МВР да бъде предоставена в парламента още от първия ден – ГЕРБ и ДПС са свързани с Росен Йорданов (един от експертите, изготвили съдебно-психологичната експертиза по случая), заяви Божанов. И продължи – Йорданов бил казал публично, че месеци след създаването на "Да, България" някой пратил списък с имена в Мексико на Ивайло Калушев, а това всъщност е номер да се вкара в обяснителен режим партията.

Божанов върна топката към ДАНС и МВР и как те са препратили сигнали, подавани за Калушев и организацията му, на прокуратурата. Какво е свършила прокуратурата, това трябва да се пита, настоя политикът. Според него, Слави Трифонов "някак предизборно" се сетил за плочата на Петрохан, която е там още от април месец. Не е правилно да се слага паметна плоча на човек, за който се твърди, че е извършил престъпления срещу деца, но не е и правилно да се говори против плоча в памет на загинали деца. Всичко се прави за разделение. Институциите трябва да кажат дали плочата е законно там, напомни той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Госпожа Йотова да каже и покаже кой ѝ е предлагал черна кампания, призова още Божанов.

Още: Слави Трифонов унищожи паметна плоча на Петрохан (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Петрохан Хазарт Божидар Божанов реклама на хазарт
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес